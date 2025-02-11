Очередное заседание Всебелорусского народного собрания планируется провести в апреле. Об этом Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко заявил на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

"Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания. И сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию", - сказал глава государства.