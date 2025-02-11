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Очередное заседание Всебелорусского народного собрания планируется провести в апреле
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания планируется провести в апреле. Об этом Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко заявил на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания. И сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. По Конституции ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси.