Переговоры Президента Беларуси и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа стартовали

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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл во Дворец Независимости на официальные переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Общение лидеров двух государств началось с церемонии официальной встречи.

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года. Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.

Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Накануне Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф провели неформальную встречу. В знак особого расположения общение двух лидеров прошло в теплой дружеской атмосфере и домашней обстановке.