Пезешкиан: У Беларуси и Ирана общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения

Минск и Тегеран имеют общие позиции и взгляды на вопросы мирового значения. Об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Президент Ирана, обращаясь к Президенту Беларуси, отметил, что рад возможности находиться в Минске, чтобы обсудить вопросы белорусско-иранских отношений. "Я должен подтвердить тот факт, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения", - сказал Масуд Пезешкиан.

Иранский Президент также обратил внимание на договоренности, которые были достигнуты в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Беларусь могут развивать не только многосторонние, но и двусторонние отношения.

"Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества", - уверен Масуд Пезешкиан.

Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.