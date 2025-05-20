Поздравление Лукашенко с 555-летием Жировичской иконы Божией Матери и 505-летием основания монастыря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 555-летием обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летием основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Более полувека здесь звучит молитва о благополучии родной земли, а источающая целительную силу чудотворная икона притягивает паломников со всего мира. Миллионы людей обретают надежду, прикасаясь к святыне, и духовно обогащаются, посещая обитель", - говорится в поздравлении.

Благодаря вниманию государства, профессионализму строителей и стараниям священнослужителей монастырь преобразился и по праву является центром белорусского православия, отметил Президент.

"Уверен, что это святое место еще долгие годы будет объединять христиан, содействовать укреплению межконфессионального мира и согласия в обществе", - подчеркнул Александр Лукашенко.