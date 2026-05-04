Представители различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

Фото БЕЛТА

Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 мая, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении людей по время пожара, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью, значительный личный вклад в укрепление межгосударственного парламентского сотрудничества, бюджетно-финансовой политики, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, организацию таможенной службы, развитие промышленности, строительной сферы, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, системы стандартизации, метрологии и сертификации, достижения в сферах торговли, социальной защиты, геодезии, здравоохранения, науки, образования и культуры.

Ордена Почета удостоены генеральный директор Научно-технологического парка БНТУ "Политехник" Георгий Вершина, генеральный директор предприятия "Трест Минскпромстрой" Олег Дашкевич, заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и информационных систем Белорусского национального технического университета Павел Серенков.

Медалью "За спасенную жизнь" награждены старший сержант 153-й отдельной радиотехнической бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь Роман Леонов и животновод сельхозпредприятия "Овсянка имени И.И.Мельника" Горецкого района Сергей Шиндиков.

Большая группа представителей силовых структур удостоена медалей "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в охране государственной границы" и "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций". В их числе начальник управления Государственного пограничного комитета полковник Юрий Гоман, старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Витебской таможни Андрей Цалко, начальник маневренной группы 18-го пограничного отряда пограничной службы подполковник Максим Хвалько, начальник Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Андрей Чуешов.

Работники различных сфер отмечены медалью "За трудовые заслуги". Среди них начальник строительного предприятия "Лунинецкая ПМК-19" Федор Бирило, директор торфобрикетного завода "Ляховичский" Владимир Гунько, токарь механического цеха ОАО "Лидагропроммаш" Геннадий Карпович, директор Копыльского территориального центра социального обслуживания населения Светлана Малиновская, генеральный директор предприятия "МИНГАЗ" Вадим Шолоник.

Медалью Франциска Скорины награждены профессор кафедры технологии продукции общественного питания и мясопродуктов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Зоя Василенко, директор Дворца культуры города Лиды Ирина Тур, директор Солигорской детской школы искусств Олег Щербов, заведующая кабинетом учреждения образования "Минский государственный дворец детей и молодежи" Светлана Шибко.

Почетного звания "Народный учитель Беларуси" удостоен Александр Фельдман, учитель математики средней школы имени Я.Купалы № 19 г.Минска.

Артисту театра кукол - ведущему мастеру сцены Гродненского областного театра кукол Людмиле Павловской присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь".

Профессор филиала "Институт профессионального образования" государственного учреждения образования "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" Вадим Ковтун удостоен почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь".

Почетным званием "Заслуженный таможенник Республики Беларусь" отмечены заслуги начальника таможенного поста "Ошмянский" Гродненской региональной таможни Леонарды Локтевой.

Директору гродненского ОАО "Ясень" Леониду Романину присвоено почетное звание "Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Беларусь".

Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" удостоен заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Молочный Мир" Юрий Шапель.

Директору филиала "Строительное управление № 25 государственного предприятия "Трест Минскпромстрой" Константину Шамину присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Республики Беларусь".

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена старшей медицинской сестре Минского городского социального пансионата "Очаг" Тамаре Воробьевой, заместителю председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Татьяне Кулеш, директору Бобруйского социального пансионата "Каменка" Галине Савченко. Благодарности Президента они удостоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения.