Президент Беларуси дал интервью известному мировому изданию

Название СМИ, а также имя интервьюера пока не раскрываются. Такова была просьба самого издания - чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Как рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко общался с журналистом более двух с половиной часов. "Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record ("не под запись" - ред.). То есть в общей сложности это была трехчасовая предельно откровенная беседа. И откровенная, и содержательная", - сказала она.