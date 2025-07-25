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Президент Беларуси дал интервью известному мировому изданию
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью одному из известнейших мировых изданий, сообщили в пресс-службе главы государства.
Название СМИ, а также имя интервьюера пока не раскрываются. Такова была просьба самого издания - чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.
Как рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко общался с журналистом более двух с половиной часов. "Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record ("не под запись" - ред.). То есть в общей сложности это была трехчасовая предельно откровенная беседа. И откровенная, и содержательная", - сказала она.
В интервью было затронуто большое количество различных тем. В числе основных:
- Мирный процесс между Россией и Украиной: взгляд на это Александра Лукашенко и роль Беларуси.
- Белорусско-американские переговоры: как начинались, как прогрессируют и чего ожидает от них Президент.
- Политика многовекторности: кто и как ее видит со стороны, за что критикуют и чувствует ли Президент обеспокоенность России.
- Активный международный диалог Беларуси и санкции в отношении страны со стороны США и ЕС.
- Специальная военная операция: ее начало в деталях.
- Белорусско-российские учения "Запад-2025" и изменение их плана: с какой целью?
- Ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник" как сильные аргументы. Что по этому поводу Президенту говорили американцы?
- Суверенитет страны и обеспечение ее безопасности. Философский и практический взгляды на фундаментальные вопросы.
- Новый президентский срок Александра Лукашенко: будет ли? И о преемнике: какого человека Президент видит после себя?