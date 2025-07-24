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Президент Беларуси направил соболезнование Путину в связи с крушением самолета в Амурской области
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси направил соболезнование Путину в связи с крушением самолета в Амурской областиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f5ba9ca-dad2-4f3f-9ed9-f0d6967ed11a/conversions/02e41688-d97d-4346-8d2f-d2c5def4f3de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f5ba9ca-dad2-4f3f-9ed9-f0d6967ed11a/conversions/02e41688-d97d-4346-8d2f-d2c5def4f3de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f5ba9ca-dad2-4f3f-9ed9-f0d6967ed11a/conversions/02e41688-d97d-4346-8d2f-d2c5def4f3de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f5ba9ca-dad2-4f3f-9ed9-f0d6967ed11a/conversions/02e41688-d97d-4346-8d2f-d2c5def4f3de-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Ангара". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"В Республике Беларусь с чувством глубокой скорби восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Ангара", направлявшегося из Благовещенска в Тынду. От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.