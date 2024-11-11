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Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи со смертью бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Об этом сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси с глубокой грустью восприняли известие о смерти выдающегося индийского государственного деятеля и экономиста, бывшего премьер-министра Республики Индия доктора Манмохана Сингха. Он навсегда вошел в историю Индии как мудрый и полностью преданный своей стране руководитель. Его неустанным трудом были обеспечены рост благополучия и международного авторитета государства", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что в 2007 году в период нахождения Манмохана Сингха на премьерской должности состоялась его личная теплая встреча с ним, были подписаны главные документы белорусско-индийских отношений в отраслях научно-технического сотрудничества и международной безопасности.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким доктора Манмохана Сингха, а также всем гражданам Индии в связи с этой тяжелой утратой", - подчеркнул глава государства.
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Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
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