Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха

Фото: пресс-служба правительства Индии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму в связи со смертью бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси с глубокой грустью восприняли известие о смерти выдающегося индийского государственного деятеля и экономиста, бывшего премьер-министра Республики Индия доктора Манмохана Сингха. Он навсегда вошел в историю Индии как мудрый и полностью преданный своей стране руководитель. Его неустанным трудом были обеспечены рост благополучия и международного авторитета государства", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что в 2007 году в период нахождения Манмохана Сингха на премьерской должности состоялась его личная теплая встреча с ним, были подписаны главные документы белорусско-индийских отношений в отраслях научно-технического сотрудничества и международной безопасности.