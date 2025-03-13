Президент Беларуси о санкциях: Все думали, что мы уже рухнем через год, но живы-здоровы

"Между нами, я обнаружил на порядок меньше проблем, чем проблем, которые существуют глобально и даже в нашем регионе. Мы в этом плане успешно работаем. Конечно, есть определенные вопросы. Я думаю, мы их затронем в более широком составе, когда специалисты будут. Но мы знаем эти вопросы", - сказал глава государства.

"Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались. Но не всегда это получается. И не только потому и не столько это зависит от нас с вами. Это зависит и от внешних обстоятельств. Мы это прекрасно понимаем. Все, за что мы беремся, мы решаем основательно. Как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год. Но живы-здоровы. Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени. И, может быть, побольше настойчивости. Но нам это не занимать, у нас это в крови", - уверен белорусский лидер.