Президент Беларуси обсудил с премьером будущий визит правительственной делегации в Россию

"По поводу визита в Россию. Каранкевич (заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич - прим. ред.) присутствовал на переговорах. Он был главным лицом от правительства, излагал подходы, вопросы ставил, которые надо было бы решить с Россией. Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8 % и так далее", - сказал Александр Лукашенко.