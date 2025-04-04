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Президент Беларуси обсудил с премьером будущий визит правительственной делегации в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, сообщает БЕЛТА.
"По поводу визита в Россию. Каранкевич (заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич - прим. ред.) присутствовал на переговорах. Он был главным лицом от правительства, излагал подходы, вопросы ставил, которые надо было бы решить с Россией. Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8 % и так далее", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, Владимир Путин уже дал соответствующие поручения руководителю компании "Роснефть" Игорю Сечину.
"Я это говорю к тому, что все эти вопросы известны. Они были поддержаны на переговорах. И во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены", - подчеркнул глава государства.