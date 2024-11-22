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Президент Беларуси отправил проект Госинвестпрограммы на 2025 год на повторную доработку
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил проект Государственной инвестиционной программы на 2025 год на повторную доработку. Это следует из заявлений министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря журналистам по итогам расширенного доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня был рассмотрен проект Государственной инвестиционной программы на текущий год. С учетом обсуждения Президентом поручено еще более детально отработать отдельные проекты, по которым у нас было обсуждение. Где-то, если есть необходимость, выехать и посмотреть. Конечно, те проекты, которые сегодня в высокой стадии строительства, будут продолжены. Надо все-таки посмотреть, чтобы не было излишеств", - сказал министр.
Что касается тех проектов, по которым уже имеется проектная документация, но строительство еще не начато, стоит задача посмотреть, насколько объективно есть необходимость в их строительстве.
"Самый главный акцент, который поставлен главой государства, - посмотреть на все эти объекты с позиции развития нашей страны. В первую очередь те, которые дадут возможность развития реальному сектору экономики. Это наши промышленные предприятия, строительство инфраструктуры. Энергетической, электро, газоснабжения и так далее. Здесь у нас есть предложения. Вместе с нашими заказчиками мы посмотрим, что еще можно усилить, чтобы действительно наша Госинвестпрограмма давала развитие стране", - заявил Юрий Чеботарь.
Он подчеркнул, что каждая копейка должна рассматриваться через призму эффективности, и это требование главы государства.
То же самое касается и строительства социальных объектов - нужно четко отрабатывать, где и в каком формате они действительно будут максимально востребованы.
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