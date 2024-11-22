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Не тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись - Лукашенко о требовании к Госинвестпрограмме

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При формировании Государственной инвестиционной программы нельзя тратить ни копейки на то, без чего можно обойтись. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает БЕЛТА.

"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого "барахла" хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - неважно для кого", - сказал глава государства.

Лукашенко: Основной целью госинвестпрограммы является создание и развитие инфраструктуры Беларуси

Президент сделал акцент на ключевом принципе, которым следует руководствоваться: "Экономия, экономия, экономия".

В этой связи главой государства отводится особая роль Комитету государственного контроля. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет, - обратился Александр Лукашенко к председателю КГК Василию Герасимову. - Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами".

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