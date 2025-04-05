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Президент Беларуси поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего единоличным рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Глава государства адресовал поздравления спортсмену во время интервью МТРК "Мир", пишет БЕЛТА.
Во время беседы зашла речь о спортивных событиях последнего времени, в том числе об исторически значимом достижении российского хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив свою 895-ю шайбу.
"Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек", - сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что российский хоккеист побил рекорд, выступая не на домашней площадке, в России, а за рубежом, в турнире НХЛ, играя за "Вашингтон Кэпиталз". Наверняка нашлись и те, кому это не понравилось, потому что среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом достижение хоккеиста было воспринято очень позитивно. "Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость", - заметил Президент, добавив, что установленный рекорд трудно будет превзойти.
"Я как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться. Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем, - подчеркнул глава государства. - Мы гордимся им".
Александр Лукашенко отметил, что по возможности следил за карьерой Александра Овечкина, в том числе и потому, что рядом с ним играл белорусский хоккеист Алексей Протас, который, по словам Президента, очень много передач отдал Овечкину и "болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб".