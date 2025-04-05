Президент Беларуси поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина, ставшего единоличным рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Глава государства адресовал поздравления спортсмену во время интервью МТРК "Мир", пишет БЕЛТА.

Во время беседы зашла речь о спортивных событиях последнего времени, в том числе об исторически значимом достижении российского хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив свою 895-ю шайбу.

"Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек", - сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что российский хоккеист побил рекорд, выступая не на домашней площадке, в России, а за рубежом, в турнире НХЛ, играя за "Вашингтон Кэпиталз". Наверняка нашлись и те, кому это не понравилось, потому что среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом достижение хоккеиста было воспринято очень позитивно. "Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость", - заметил Президент, добавив, что установленный рекорд трудно будет превзойти.

"Я как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться. Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем, - подчеркнул глава государства. - Мы гордимся им".