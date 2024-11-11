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Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства связи и информатизации, работников организаций связи с 70-летием со дня образования ведомства. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой пресс-службу главы государства.
"Все эти годы вы планомерно и поступательно развиваете информационно-коммуникационную инфраструктуру Беларуси: строятся и модернизируются сети электросвязи, разрабатываются и внедряются электронные сервисы и национальные системы. В результате удалось не только улучшить качество услуг, но и значительно расширить их доступность для населения", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что сегодня перед ведомством стоят новые масштабные задачи по инновационному развитию экономики, цифровой трансформации ее отраслей, укреплению технологической устойчивости страны и наращиванию возможностей для цифрового суверенитета.
"Убежден, ваши знания и самоотдача помогут добиться намеченных целей. Признателен вашему большому коллективу за высокий профессионализм и преданность делу. Самые теплые слова адресую ветеранам, чей многолетний труд служит лучшим примером молодым поколениям. Желаю вам здоровья, счастья, воплощения смелых планов и прогрессивных идей во имя процветания родной Беларуси", - говорится в поздравлении.
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