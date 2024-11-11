3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Социальная защита - бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе. Ежедневным кропотливым трудом вы укрепляете эти постулаты и доказываете, что наша страна всегда позаботится о соотечественниках, которым нужна помощь. Вы не просто проводники традиционных человеческих ценностей, но зачастую становитесь для своих подопечных самыми близкими и родными. Именно вы помогаете в быту одиноким старикам, ухаживаете за теми, кто занемог или столкнулся с инвалидностью, делите хлопоты и радости семей с маленькими детьми", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в системе социальной защиты нет и быть не может случайных людей, ведь согреть душу и подарить надежду в сложную минуту способны лишь сильные духом профессионалы.
"В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность за вашу работу и пожелать крепкого здоровья, счастья. Пусть отзывчивость тех, кто окружен вашей заботой, дарит новые силы и вдохновение для продолжения благороднейшего пути", - пожелал Президент.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники