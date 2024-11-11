Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты

"Социальная защита - бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе. Ежедневным кропотливым трудом вы укрепляете эти постулаты и доказываете, что наша страна всегда позаботится о соотечественниках, которым нужна помощь. Вы не просто проводники традиционных человеческих ценностей, но зачастую становитесь для своих подопечных самыми близкими и родными. Именно вы помогаете в быту одиноким старикам, ухаживаете за теми, кто занемог или столкнулся с инвалидностью, делите хлопоты и радости семей с маленькими детьми", - говорится в поздравлении.