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Президент Беларуси принял кадровые решения в системе МВД

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Александра Астрейко начальником Академии Министерства внутренних дел. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 8 апреля, сообщает БЕЛТА.

Этим же указом Александр Астрейко был освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома.

На его место Президент назначил нынешнего начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома генерал-майора милиции Андрея Любимого. Соответственно, эту должность теперь займет полковник милиции Максим Суббота.

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