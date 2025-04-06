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Президент Беларуси принял кадровые решения в системе МВД
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Александра Астрейко начальником Академии Министерства внутренних дел. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 8 апреля, сообщает БЕЛТА.
Этим же указом Александр Астрейко был освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома.
На его место Президент назначил нынешнего начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома генерал-майора милиции Андрея Любимого. Соответственно, эту должность теперь займет полковник милиции Максим Суббота.