6 октября Президент Беларуси проведет переговоры с Султаном Омана. Хайсам бен Тарек Аль Саид совершит официальный визит в нашу страну.

Лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2024 года в ходе визита главы белорусского государства в Маскат. Обсудят перспективные направления и пути углубления сотрудничества в разных сферах. Главный акцент - торгово-экономическое взаимодействие. По итогам переговоров планируется подписать ряд документов.

Беларусь готова делиться своим опытом

Беларусь все активнее работает на Ближнем Востоке, и Оман в этом списке партнеров выглядит особенно перспективно. Дипломатические отношения страны установили 33 года назад, а первый государственный визит белорусского лидера в Маскат состоялся в 2007-м.

Беларусь готова не только к экспорту своей продукции, но и к созданию предприятий на территории Аравийского полуострова. В приоритете нашей взаимовыгодной дружбы также логистика и народная дипломатия.

Машиностроение, химическая отрасль, продукты питания, легкая промышленность - вот перечень направлений, которые может предложить наша страна.

Оман в свою очередь заинтересован в реэкспорте белорусских товаров - фармацевтической и пищевой продукции. Ведь на территории страны только 1 % земель пригоден для сельского хозяйства. Особый интерес к нашей технике. В частности это дорожно-строительные машины и сельхозтехника.

Растет экспорт белорусской молочной продукции на оманский рынок. За 2024 год - в 3,6 раза. А на полях Международной торговой выставки для сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства в прошлом году Лидский молочно-консервный комбинат подписал соглашение на поставку сухих молочных продуктов в Оман и соседствующие государства на 10 млн долларов.

Отметим и развитие торгово-экономической сферы. Товарооборот в 2024 году прибавил 50 % и составил более 5 млн долларов.