Президент Беларуси проверил ход посевной кампании в Минской области с борта вертолета

Президент Беларуси 23 апреля инспектировал ход посевной кампании с воздуха. В центре внимания Александра Лукашенко была Минская область.

На сегодняшний день в столичном регионе выполнено около 40 % работ от запланированного объема сева. Общее состояние дел и качество проводимых работ сегодня проинспектировал глава государства с борта вертолета.

Александр Лукашенко на борту вертолета

В целом серия больших мероприятий, посвященных важнейшей теме - региональному развитию, - в графике Президента продолжается. В ближайшее время в Гомельской области на примере Мозырской организации на семинар-совещание отдельно будет вынесена тема работы агросервисов в стране и подготовка техники к полевым работам. Также глава государства посмотрит ход реализации инвестиционных проектов в отдельных районах, участвующих в реализации мероприятий госпрограммы развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы.