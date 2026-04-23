Президент Беларуси проверил ход посевной кампании в Минской области с борта вертолета
Президент Беларуси 23 апреля инспектировал ход посевной кампании с воздуха. В центре внимания Александра Лукашенко была Минская область.
На сегодняшний день в столичном регионе выполнено около 40 % работ от запланированного объема сева. Общее состояние дел и качество проводимых работ сегодня проинспектировал глава государства с борта вертолета.
В целом серия больших мероприятий, посвященных важнейшей теме - региональному развитию, - в графике Президента продолжается. В ближайшее время в Гомельской области на примере Мозырской организации на семинар-совещание отдельно будет вынесена тема работы агросервисов в стране и подготовка техники к полевым работам. Также глава государства посмотрит ход реализации инвестиционных проектов в отдельных районах, участвующих в реализации мероприятий госпрограммы развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы.
Итоги большой командировки на Гомельщину, а также состоявшиеся ранее мероприятия и доклады по различным вопросам регионального характера станут в том числе основой для формирования повестки еще одного предстоящего большого мероприятия у Президента. На совещании "Один район - один проект" предстоит серьезно обсудить перспективы развития белорусских регионов.