Президент Беларуси рассказал, на какие научные исследования в стране всегда найдутся деньги

Приоритет для государства в науке - прикладные научные исследования в сферах, которые востребованы экономикой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее время мы встретимся в Национальной академии наук с научной общественностью и предметно обсудим вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой. Но хочу еще раз четко обозначить мою позицию. Наш приоритет - прикладные научные исследования в тех сферах, где у нас есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью. Под эти задачи мы всегда найдем средства и создадим самые благоприятные условия для ученых", - заверил белорусский лидер.