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Президент Беларуси рассказал, на какие научные исследования в стране всегда найдутся деньги
Приоритет для государства в науке - прикладные научные исследования в сферах, которые востребованы экономикой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БЕЛТА.
"В ближайшее время мы встретимся в Национальной академии наук с научной общественностью и предметно обсудим вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой. Но хочу еще раз четко обозначить мою позицию. Наш приоритет - прикладные научные исследования в тех сферах, где у нас есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью. Под эти задачи мы всегда найдем средства и создадим самые благоприятные условия для ученых", - заверил белорусский лидер.
Глава государства добавил, что нынешняя церемония - признание заслуг каждого из ее участников, а также важных для страны успехов и достижений. "Они демонстрируют потенциал и возможности нашего народа, а также силу его интеллекта, - отметил Президент. - Я от души благодарю за большой творческий труд, целеустремленность, преданность любимому делу, которому вы посвящаете свою жизнь. Убежден, что вы еще многое сделаете на благо Беларуси. Я хотел бы, чтобы вы могли сделать многое для нас".