Президент Беларуси заявил, что ядерное оружие является фактором защиты страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларуси - фактор защиты и безопасности страны.
"Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности", - заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что к оборонному потенциалу Беларуси добавляется и российский потенциал, с учетом того, что Минск и Москва - ближайшие союзники. "Добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой (в том случае, если Россия потеряет Беларусь. - Прим. БЕЛТА). Это для России неприемлемо", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Беларусь и Россия юридически связаны, и в случае агрессии в отношении Беларуси Россия применит свой потенциал для защиты союзника. "Мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Беларусью - это столкновение с Беларусью и Россией", - сказал белорусский лидер.
Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что на западе России создана соответствующая группировка, которая мгновенно поддержит белорусскую армию. "Ну а какое оружие у них - вы знаете. Поэтому мы не хотим войны", - отметил Президент.