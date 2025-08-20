Президент Ирана прибыл во Дворец Независимости на переговоры с Президентом Беларуси

Ожидается, что президенты обсудят сотрудничество двух стран в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Динамика внешней торговли Беларуси и Ирана за последние пять лет демонстрировала рост. Если в 2020 году товарооборот находился на уровне 24,7 млн долларов, то к 2024 году он превысил отметку в 113 млн долларов. В январе - июне этого года товарооборот составил 74,4 млн долларов, увеличившись на 33,6 % к аналогичному периоду прошлого года.