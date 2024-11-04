Президент ответил на вопросы журналистов

Спектр тем обширный: победа Трампа, климатический саммит в Баку и президентская гонка

В первую очередь журналисты поинтересовались у Президента ходом избирательной кампании.

"Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тыс. подписей собрано. Где-то так", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что пока у него не было времени тщательно следить за избирательной кампанией, поскольку в конце года накопилось достаточно дел, было много поездок как по стране, так и за рубеж. Кроме того, необходимо было еще проконтролировать завершение уборочной кампании.

Возвращаясь к вопросам избирательной кампании, Александр Лукашенко рассказал, что предлагал уже завершить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Однако глава Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что людям надо дать возможность поддержать своего лидера.

"Мы не нагнетаем обстановку. Я запланировал переговорить с руководством инициативной группы, поблагодарить их на первом этапе. И поговорить, как мы дальше будем двигаться. Главное, чтобы "альтернативщики" также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает: для меня самое страшное - это доверие людей, - заявил Президент. - И люди после 2020 года посмотрели и думают: мы страну может потерять, давайте будем ценить то, что есть. И вот, исходя из этого, идут, но не очень, на подписи за других".

Глава государства коснулся и выхода из президентской гонки Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова. "Я был сторонником, чтобы все партии, крупные общественные организации выдвигали своих кандидатов. Выдвинули: Оля Чемоданова у нас была и Бобриков. Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники Президента. И они шли. "Мы знаем, что Президент выиграет, но мы не дадим его обидеть". Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели, посмотрели: внутри организаций не очень это понимают (их выдвижение - прим. ред.). И они: "Лучше мы снимемся". Ну, как меня проинформировали. Я только вчера узнал, что они снялись с этой дистанции. Будем вместе бороться за тот курс, который мы давно определили", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено, как бы кому-то этого ни хотелось", - добавил Президент.

В такое время живем, что и выборы в США - повестка для всего мира. Дональд Трамп приходит в Белый дом с определенными обещаниями: мир в Украине, антиястребиная политика по отношению к России и ее союзникам. Но хватит ли воли и характера Трампу, чтобы осуществить задуманное? И почему американцы оказались не готовы к женщине-президенту?

"Президентом не становятся - Президентом рождаются. У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как Президенту, - пояснил белорусский лидер. - Их много. Может быть, одно, два, а может быть и все. Это очень важно". Чтобы проиллюстрировать свои слова, Александр Лукашенко обратился к примеру США и состоявшихся там недавно выборов, где на пост президента баллотировалась женщина. Методы проведения электоральной кампании там совершенно другие. В частности, были весьма резкие, даже оскорбительные высказывания в адрес женщины-кандидата. Александр Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе нечто подобное, то потерял бы значительную часть электората. "Но для американского общества это, наверное, нормально. Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать", - отметил глава государства.

По его мнению, Камала Харрис проиграла выборы в значительной степени из-за решений Демократической партии и Джо Байдена. "Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала - вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала демократическую партию", - сказал Александр Лукашенко. Он считает, что демократическая партия могла выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов. "Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и Трамп мог бы не справиться", - заметил он.

Но теперь, когда итоги выборов в США и имя победителя президентской гонки уже известны, важно, чтобы Дональд Трамп выполнил свои предвыборные обещания, подчеркнул Александр Лукашенко. "В Америке это просто - пообещать и не выполнить. Это везде сейчас, но у них тем более. Но он все-таки опытный человек, бульдозер этот. Упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру. Потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях, в политике в том числе. Чтобы не понесло. У Дональда это есть - его может понести. Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно. Думаю, что первый тот срок (президентства Трампа. - Прим. ред.) его этому научил", - сказал белорусский лидер. Возвращаясь к теме возможного избрания женщины на пост Президента в Беларуси, глава государства обратил внимание, что это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции. В Беларуси Президент является действующим Главнокомандующим. "У Президента США не те полномочия, что у российского или белорусского Президента. Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа, заметил Александр Лукашенко. - Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность". "Может, со временем мы тоже подойдем к такому стилю (как в США. - Прим. ред.). Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть, - продолжил белорусский лидер. - Поэтому женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики, зачем женщин обременять?" "Не надо перекладывать наши обязанности на женщин. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает", - добавил Александр Лукашенко. Обратил внимание Александр Лукашенко и на абсурдный демарш польского диктатора на климатическом саммите в Баку. Напомним, Анджей Дуда отказался принимать участие в "семейном фото" - так называют общий снимок всех участников встречи.

"Один европеец (если бы мне не рассказал Рыженков, я бы не знал) отказался фотографироваться ("семейное фото" на саммите в Баку), потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!" - отметил Александр Лукашенко.

Впрочем, Александр Лукашенко уверен: время сильных лидеров в Западной Европе еще придет. Нынешнее поколение политических легковесов конечно.