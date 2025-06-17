Президенту Беларуси рассказали о работе агрокомбината "Дзержинский"

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Президенту Беларуси Александру Лукашенко и участникам выездного семинара-совещания, касающегося сельскохозяйственной тематики, рассказали о передовом опыте агрокомбината "Дзержинский, пишет БЕЛТА.

Агрокомбинат - это вертикально интегрированное предприятие, занимающееся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Структура включает в себя несколько подразделений, отвечающих за различные направления деятельности, такие как растениеводство, животноводство, переработка, коммерческая деятельность и управление. Филиалы агрокомбината расположены на территориях нескольких районов Минской области. Работа строится по полному замкнутому циклу - от поля и фермы до переработки и продаж, в том числе через более чем сотню фирменных магазинов.

"По земельным угодьям это больше, чем район. По производству зерна - это три советских района", - заметил Александр Лукашенко.

Президент спросил гендиректора агрокомбината Владимира Лукьянова, нет ли обид на ценообразование.

"Нет", - ответил руководитель предприятия.

Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание чиновников, ответственных за вопросы ценообразования, что опыт агрокомбината надо брать и тиражировать по стране. "Возьмите его: производство, переработка, фирменная торговля. Если нет проблем, скопируйте это все и на страну все переложите по продукции, которую он хотя бы производит, - заметил Президент. - И народ перестанет обижаться. Вот она - цепочка".

Еще одно важное направление, которое намерены развивать в "Дзержинском", - откорм бычков на мясо. Речь идет о производстве высококачественной говядины с хорошим экспортным потенциалом. Пока подобное производство планируется создать в одном месте - в Слуцком районе. Это позволит в том числе загрузить мощности Слуцкого мясокомбината, который присоединяется к агрокомбинату "Дзержинский".

"Мы думаем не молочное направление там развивать, а откорм. Потому что там рядом Слуцкий мясокомбинат. Он зависит от сырьевых зон. Мы хотим провести такой эксперимент по откорму на 8-9 тыс. голов в год. Отработать там механизмы, подходы, совместно с наукой проработать рационы. Разработать технологию, регламент выращивания, содержания, кормления и строительства этого комплекса и преподнести это как готовый продукт для всех. Мы уже выбрали участок, технологию мы написали. Думаю, до нового года у нас уже будет проектное решение и мы начинаем этот процесс, - рассказал гендиректор. - Таким образом мы заполним наш мясокомбинат с убойной площадкой на 50-60 % собственным сырьем. Это даст нам возможность качественно, как отдельное производство, посчитать затраты, рентабельность и получить финансовый результат".

Предварительная стоимость проекта оценивается в 40-45 млн белорусских рублей. В дальнейшем этот опыт, если он будет признан успешным, будут тиражировать в других филиалах агрокомбината.

"Надо мгновенно это строить. Параллельно все делать", - сказал глава государства, ориентируя на максимально сжатые сроки.

С присоединением других предприятий и хозяйств агрокомбинат за 5 лет удвоил валовое производство. В реализации - 7 различных инвестпроектов, которые финансируются частично за счет собственных средств и частично - кредитов Банка развития. В том числе предприятие задействовано в реализации программы "Один район - один проект".

"Это хорошо, что банк помогает тому, кто завтра даст отдачу. Но это не значит, что мы молиться на него должны, потому что есть такое хорошее предприятие. Должны развивать и другие предприятия", - заметил глава государства.

В этом плане Александр Лукашенко поставил вопрос подготовки руководителей, которые могли бы в будущем возглавить или тот же агрокомбинат "Дзержинский", или создать другие подобные предприятия в регионах страны. "Завтра тебя нет. Кто вместо тебя?" - поставил принципиальный вопрос глава государства перед Владимиром Лукьяновым.

"Пара человек есть", - ответил он.