Насколько в Беларуси поддерживают Президента? В интервью Александра Лукашенко российскому телеканалу RT были приведены цифры британских исследований.

"Я читал, что в стране Вас поддерживает 78 % населения Республики Беларусь. Но этот опрос проводили в Беларуси, поэтому, естественно, я решил перепроверить. И вот я обратился к одному авторитетному агентству - Королевскому институту международных отношений в Лондоне. Лондон, который не любит Беларусь. У них нет никаких причин давать о Вас хорошую информацию. Так вот, по их подсчетам, Ваша поддержка составляет 70 %. Цифры примерно равны", - констатировал журналист RT Рик Санчес.

Он выразил сомнение, что западные лидеры, такие как Макрон, Трамп, Стармер, обладают такой поддержкой своего населения и, возможно, могут лишь мечтать о таких цифрах. Журналист также не исключил и того, что критическое отношение западных политиков к белорусскому лидеру частично объясняется завистью.

"Мне трудно здесь оценивать такое заявление. Но, видимо, отчасти это и так. Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 %, не 80 %, но хотя бы 60 %, - сказал Лукашенко. - Поэтому, конечно, зависть определенная может быть. Но это не основа их политики в отношении белорусского Президента или в отношении всей Беларуси. Это не основа. Вы знаете, если бы я был их человеком, ну как декоративная картинка, на моем фоне они были, или я был декорацией для их политики, они бы хорошо относились. Но я человек другой. И поддакивать и быть декорациями для кого-то, в том числе и для Трампа, я не могу".

Белорусский лидер отметил, что дело не в характере. "Дело в том, что я первый Президент Беларуси, и последующая политика других президентов будет во многом основана на моей политике. Поэтому я должен, как у нас принято говорить, заложить нормальную основу функционирования государства, заложить основу нормальной жизнеутверждающей политики будущих президентов. Я думаю о будущем, я не вечный. Завтра-послезавтра меня не будет", - рассказал Лукашенко.

Какова будет Беларусь, какой будет политика других президентов, что останется после Лукашенко и что мы сможем дать новому поколению? Эти вопросы волнуют белорусского лидера.