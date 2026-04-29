"Пришло наше время": итоги рабочей поездки Президента в Гомельскую область
Сохранять земли, создавать производства и достойные условия для жизни. Эта философия красной линией проходит через всю большую командировку Президента по Гомельской области. Все последние дни в центре внимания главы государства были вопросы регионального развития: положение дел в АПК, производственной и социальной сферах.
Полесский край в определенной степени стал для главы государства личным вызовом. Буквально с первых дней в должности Президента Александр Лукашенко погрузился в восстановление региона от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, здоровье населения, социальные программы, развитие инфраструктуры, строительство жилья и восстановление земель.
Проделана колоссальная работа, которая сегодня дает существенные результаты. Местную вертикаль власти Александр Лукашенко ориентирует ускоряться и наращивать темпы, вплотную заниматься развитием этих территорий. В фокусе внимания все сферы жизни и экономики. Среди приоритетов традиционно продовольственная безопасность.
Президент требует обеспечить сохранение технологий производства в сфере АПК, порядок на полях, сохранение темпов мелиорации и рачительный подход в животноводстве. Как отметил глава государства, пришло наше время. На мировом рынке стремительно растут цены на продовольствие, белорусские товары востребованы как никогда раньше. Есть все условия, чтобы зарабатывать и инвестировать в будущее.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Я все время вас склоняю к тому, что, мужики, надо быстро сделать то, что мы умеем делать. Наши дети это не сделают. Они хорошие, с интернетом разбираются. Я их часто критикую про эту картошку в интернете. Они умнее нас по отдельным направлениям. Но без жратвы и одежды ничего не будет. Ни у них, ни у кого. Мы опытные люди, и нам надо за этот период создать страну, которую мы им передадим. И мы должны по всем направлениям что-то сделать".
Акценты, расставленные Президентом в ходе большой командировки, актуальны не только для Гомельщины, но и для страны в целом. Если мы хотим выжить, должна быть железная дисциплина.
Глава государства озвучил требования к аграриям при возведении комплексов. Строить нужно качественно и технологично, избегая лишних затрат. Бюджетные средства должны расходоваться рационально. За падеж скота спрос будет жестокий. Если в АПК придерживаться технологий и культуры земледелия, то и погодные катаклизмы не окажут существенного влияния на урожай.
Крупные промышленники должны оказывать шефскую помощь районам. Актуализирована тема агросервисов. Они должны стать опорой аграриев в регионах.
Затронули во время поездки и вопросы выполнения программы "Один район - один проект". На подходы к ее наполнению и реализации еще посмотрят. В Гомельской области эта инициатива реализуется в различных сферах и направлениях.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
"В Наровлянском районе за 2022-2025 гг. реализовано два проекта "Один район - один проект". На "Красном мозырянине" введена линия по карамели. В следующем году мы открываем новый проект по линии пастилы. На заводе гидроаппаратуры было заменено 20 новых станковых оборудований, где сегодня делаются современные шланги для МТЗ и других предприятий. Этими объектами будет жить район. Нам надо сконцентрироваться на каждом районе, максимально развивать основные их направления, чтобы дать новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы и чтобы сюда ехали люди. Глава государства дал хорошую оценку вовлечения земель, их развития и состояния. Также он поставил важную задачу: чтобы так было в каждом районе. Поэтому задач очень много во всех направлениях, будем их с достоинством исполнять".
Персональная ответственность за результат начинается с простого: с порядка на рабочем месте и осознания последствий от халатности. На этом акцентирует внимание Президент. Мир стремительно теряет стабильность во всех сферах и отношениях. Опорой для выживания должна стать внутренняя устойчивость к внешним вызовам и импульс экономического развития.