Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко после открытия и посещения бассейна международного стандарта в Минске напомнил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву в целом про задачу по архитектурному развитию столицы, сообщает БЕЛТА.

"У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать. Здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Но это должны архитекторы сказать", - заявил белорусский лидер.

"Мы не только в центре. Мы работаем и на окраинах", - отметил председатель Мингорисполкома.

"Так я же и говорю: на куски поделить. Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть", - конкретизировал глава государства.

"Микрорайонами работаем", - согласился Владимир Кухарев.