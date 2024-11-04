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Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко

Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко после открытия и посещения бассейна международного стандарта в Минске напомнил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву в целом про задачу по архитектурному развитию столицы, сообщает БЕЛТА.

"У тебя должок. Ты мне обещал поделить Минск на куски, скажем так, и архитекторы должны сказать, как его дошлифовать. Здесь что-то построили, до ума довели целый микрорайон. Нам надо посмотреть основные места, особенно в центре. Я всегда держал эти площади, но, не перегружая их, надо посмотреть, что там добавить. Но это должны архитекторы сказать", - заявил белорусский лидер.

"Мы не только в центре. Мы работаем и на окраинах", - отметил председатель Мингорисполкома.

"Так я же и говорю: на куски поделить. Даже не на районы, а еще мельче. И посмотреть", - конкретизировал глава государства.

"Микрорайонами работаем", - согласился Владимир Кухарев.

"Здесь мы исходили из практики, до ума довели", - отметил Александр Лукашенко, говоря о территории в районе бассейна. Вместе с тем он обратил внимание на озеленение откосов, в частности вдоль железной дороги, возле развязок. Речь о высадке кустарников. Председатель заверил, что работы в этом плане ведутся и многое уже сделано.

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