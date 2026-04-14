Программу соцэкономразвития юго-востока Могилевщины обсудили на совещании с участием Президента

Юго-восток Могилевской области ждет новая Программа социально-экономического развития. Ее концептуальные направления обсудили на совещании с участием Президента.

Александр Лукашенко 14 апреля с командировкой в Могилевской области. Президент посетил Краснопольский район, где в том числе реализуются проекты для юго-востока. Программа учитывает специфику земель, которые в свое время наиболее пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Хорошие перспективы, как планируется, даст проект по разведению форели.

Такой опыт будут тиражировать по всей стране, чтобы обеспечить внутренний рынок по приемлемой цене собственной продукцией.

Президентская программа для развития юго-востока Могилевщины. Цель у нее вполне понятная - подтянуть экономику, как следствие - повысить уровень жизни. За 10 лет государство вложило огромные деньги. Развивали инфраструктуру и создавали рабочие места, чтобы люди забыли про весь негатив формулировки "чернобыльские земли".

Анатолий Исаченко, Юрий Шулейко

"Подходы Могилевской области сегодня существенно меняются, отметил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко. "Есть движение объективно", - сказал он.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой напомнил, что Брагинский район был одним из самых пострадавших после чернобыльской аварии. Тогда население сократилось в 2 раза. Он сравнил, что в 1985 году было собрано 26 тыс. т зерна, в 2025 году, несмотря на то что населения меньше, собрали 26 тыс. т зерна. "Поменялись, конечно, подходы, техника. Животноводство надо подтягивать", - отмети он.

Как возрождали пострадавшие от ЧАЭС земли

Юго-восточный регион Могилевской области включает 7 районов, 6 из которых, за исключением Хотимского, полностью либо частично пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.

В тот переломный момент нашему Президенту приходилось принимать политические и экономические решения, чтобы поддержать людей, не просто дать надежду, а гарантии, что на этих землях можно жить и работать. Подключали ученых, начинали с земель, теперь они точно так же кормят страну чистой продукцией.

Глава государства поднял тему вымочек - участков поля, где застаивается вода, что приводит к гибели сельскохозяйственных культур. Как правило, это происходит весной при таянии снега или после ливней. Появление вымочек связано в том числе с низкой культурой земледелия, на что и обратил внимание Александр Лукашенко.

"Люди обрабатывали поле, все было нормально. Потом пятачок бросили, вымочки эти не обработали - "хмызняк" начинает подниматься. Летишь над областью, на поле, где раньше получали хлеб, на вымочках вырос этот "хмызняк". Это ненормально, поэтому сейчас надо тактику мелиорации менять", - подчеркнул он.

В связи с этим глава государства указал на необходимость заниматься культуртехникой. Речь идет о комплексе мелиоративных мероприятий, которые направлены на подготовку поверхности земель для сельскохозяйственного использования. Это и расчистка от древесно-кустарниковой растительности, кочек, камней, и выравнивание поверхности, и первичная обработка почвы.

Производство форели в Беларуси

Александр Лукашенко

Еще один проект пятилетки. Рыбное производство "Палуж" в Краснопольском районе. Работы по возведению комплекса здесь начались в мае 2024 года, уже в декабре 2025-го комплекс был сдан в эксплуатацию.

"Вы обещали завалить страну рыбой", - сказал Президент

"Завалить страну не хватит. Мы 30 тыс. т по импорту покупаем красной рыбы. А когда они выйдут на мощности, будет 2,5 рынок (под 3). 10 % мы займем у рынка к 30-му году. Не очень амбициозный план, конечно. Но как пример успешного проекта" - считает глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

В год в Беларуси производят более 14 тыс. т рыбы, в том числе прудовой, озерно-речной и ценных пород. Президент смотрел подобные проекты в разных регионах страны. Была поставлена задача обеспечить свой рынок широким ассортиментом отечественной продукции.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Для того чтобы мы себя обеспечили рыбой без экспорта, нам надо 15 таких заводов".

Полный цикл производства: от икринки до товарного продукта

Масштабы комплекса впечатляют - десятки бассейнов. Совершенно новые технологии позволяют охватить весь процесс: от икринки до выращивания товарного продукта.

Виталий Бомихов, директор УП "Рыбхоз "Палуж":

"Комплекс этот рассчитан на импортозамещение, получает свою собственную белорусскую форель. Плюс это юго-восток Могилевской области, это дополнительные рабочие места, развитие региона".

Ручной труд сведен к минимуму. Комплекс оборудован системами фильтрации. Вода подается из артезианской скважины - форель любит чистую воду.

Ежегодно каждый житель Беларуси потребляет почти 9 кг рыбы

Белорусы еще только привыкают к рыбному ассортименту. Согласно статистике, в год каждый житель страны потребляет почти 9 кг рыбы, из них чуть более килограмма - отечественная продукция. Для контраста: в рационе белорусов ежегодно почти 150 кг картофеля.

Президент продегустировал белорусскую рыбную продукцию

Ассортимент богатый. Подключаем переработку, получается настоящее подспорье для хозяек. Филе, рыба потрошеная, копченая, стейки. Бери и сразу на гриль. Президенту все показали и буквально пригласили к столу. Все свое, натуральный и полезный продукт, еще и очень вкусный. Журналисты подтверждают.

икра и рыба

Инвестировали деньги в развитие, создали новые предприятия на юго-востоке Могилевщины. Бизнес получил льготы и преференции. Двигали инициативу "Один район - один проект". А это новые производства, технологии и рабочие места.

Программа суммарно работала 10 лет, теперь надо делать выводы - где не сработали, учесть ошибки и определяться, как и в каком формате работать дальше.

Президент спросил, почему должным образом не сработал комплекс мер в прошлой пятилетке, какие недостатки в нем были и в то же время какой положительный опыт прошлых лет стоит сохранить на очередной срок. Важно, по его словам, определить основные факторы, которые сейчас сдерживают развитие региона, и меры, которые позволят исправить ситуацию в 2026–2030 годах. В этом контексте Александр Лукашенко ожидает новых подходов и прорывных идей.

Александр Лукашенко

"С учетом небольшого количества ресурсов (которые необходимы для реализации такого проекта. - Прим. ред.), с учетом того, что мы знаем, шишки набили на этой стройке, мы знаем, как строить. К тому же необходимость в такой продукции есть на внутреннем рынке, где за счет отечественных предприятий обеспечивается менее половины потребляемой рыбы. Бульбаши, бульбу едим. Но к бульбе надо рыба. Не только мясо и молоко", - заметил глава государства.

Ключевой вопрос: где брать деньги на следующую программу. Президент пообещал поддержку, но с возвратом и только под конкретные проекты. Под ответственность губернатора и исполнителей.

Немаловажный вопрос, обозначенный Президентом, касался объемов и источников финансирования. Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны государства поддержка для рентабельных проектов будет обеспечена, но она не будет безвозмездной.

"Под это мы найдем соответствующие кредитные ресурсы, - сказал глава государства. - Бесплатных денег, ребята, не бывает. Вы же руководители, вы понимаете. Но это должны быть подъемные кредитные ресурсы. Мы имеем такую возможность - не только вам на юго-востоке, но по всей стране, где будем реализовывать эту программу и другие быстроокупаемые программы, - выделить недорогие ресурсы, но возвратные".

Например, по оценочным данным специалистов, рентабельность проекта рыбоводческого хозяйства типа "Палуж" - минимум 15 %. При такой эффективности работы предприятие вполне способно рассчитываться по кредитным обязательствам и развиваться. "Но если хорошо поработать, то и 20 %, - предположил глава государства. - Можно возвращать деньги? Можно. Никто не говорит, что за 2–3 года. Растянем кредиты на соответствующий период, и вы их вернете для того, чтобы снова куда-то вложить".

"Надо, как было в самые сложные и несложные советские времена, - план. Не сделал - голова с плеч. Ответственность жесточайшая. Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Один лозунг: Работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет. Что там выкинут сильные мира сего".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

Губернатор Могилевской области ответит на вопросы Президента. Куда без критики?! Александра Лукашенко в первую очередь волнуют проблемы. Бывало всякое. Вроде бы и ударяли по рукам с инвестором, а те, в свою очередь, отказывались от своих обязательств. Но одно дело - внешние обстоятельства, другое - когда сами себе создаем дополнительные проблемы.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Облисполкомом разработан и согласован с заинтересованными министерствами проект указа. Он предусматривает актуализацию преференциального режима и утверждение новой Программы социально-экономического развития юго-восточного региона. Проектом предусмотрены также определенные преференции для развития региона. С учетом Ваших поручений мы конкретизируем по объектам, по регионам, для того чтобы, когда пройдет время, допустим, можно было спросить за тот или иной объект".

"Нам надо поработать в отрасли животноводства, уйти от старых ферм и перейти на новые комплексы. Вот это перед нами основная проблема. Если мы решим это с учетом того, что количество населения в сельской местности сокращается, у нас другого выбора нет. Нам надо это сделать", - отметил Анатолий Исаченко.

"Вы не ждите, что вам кто-то даст деньги. Вы в лесу живете, поэтому делайте свои эти профилактории не только для телят, но и для коров. Надо брать и делать", - сказал Александр Лукашенко.

О ситуации в регионе скажет глава КГК. Только факты - без каких-то удобных формулировок…

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Население сократилось на 15 %. Количество занятых в экономике сократилось на 20 %. Зарплата самая низкая в области. Если брать сельское хозяйство, то по производству молока выполнено на 45 %, выращивание скота в живом весе - на 62 % от запланированного. Производство зерновых и зернобобовых культур - 81 %. Если дальше смотреть по господдержке, то господдержка проедается. В 2025 году выделено свыше 210 млн рублей. Почти в половине хозяйств, в 13 из 28, ее объем превысил выручку. Притом в некоторых хозяйствах в 1,7 раза. То есть господдержка намного больше, чем вообще выручка на сельхозпредприятии. В отдельных хозяйствах не хватает даже на зарплату. Проваленна работа по воспроизводству стада, потери молодняка, и МТК комплектуются низкопродуктивным поголовьем. Удои в 40 из 50 современных комплексов ниже среднеобластного уровня. На отдельных получают от 4 до 7 литров в день".

Отдельная тема - упущенная выгода. Возможность заработать хорошие деньги для региона буквально под носом, но все перечеркивает безынициативность. И это куда хуже, чем "сделать и получить не тот эффект".

Александр Лукашенко также предупредил об ответственности за ненадлежащее хранение и неиспользование должным образом минеральных удобрений. Он обратил внимание: когда на внешних рынках были высокие цены на минеральные удобрения, отечественные производители по поручению главы государства продолжали обеспечивать аграриев страны значительными объемами и по доступной стоимости. В то же время Президент ставил задачу перед АПК максимально эффективно использовать удобрения, чтобы получить хороший урожай. И тогда предупредил министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова: "Имей в виду: не дай бог где-то хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся…" Тот заверил, что ничего подобного не случится. Однако факты бесхозяйственного отношения были выявлены.

"Как я на это должен реагировать? - возмутился глава государства. - Я "забрал" деньги у производителей, в бюджете "забрал" деньги - мы недополучили, могли продать в пять раз дороже, валюту получить - отдал вам, а вы угробили!"

"Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите (виновных. - Прим. ред.), - потребовал Президент, обращаясь к председателю КГК. - Хватит с ними шутить".

Одним из ключевых моментов любой программы всегда были льготы, в том числе для бизнеса, который приходит работать на эти земли. Но, как показывает практика, эта щедрость далеко не всегда приносит соразмерную отдачу.

"Шулейко с Горловым (вице-премьер и министр сельского хозяйства и продовольствия. - Прим. ред.), на всю катушку ответите, если Вы не понимаете, что я вам говорю. Это же элементарно. Я просто Вам объяснил, какие деньги страна могла получить и какая политическая выгода", - отметил Александр Лукашенко.

"Начинайте управлять процессами, председатели райисполкомов, руководитель облисполкома и другие руководители", - потребовал Президент.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:

"Действительно, эти льготы не дали никакого эффекта. Ими воспользовались в целом, если брать с 2015 года, по подоходному налогу - 30 организаций, сумма льготы 2,1 млн рублей. По фонду социальной защиты - 39 организаций, сумма льгот еще меньше. Но причина основная в том, что большинство организаций, которые хотели применять эти льготы, - это те же организации, которые работают в сельском хозяйстве, где объективно низкая заработная плата. По юго-восточным регионам это приблизительно где-то 1900 рублей, а те, кто пользовался льготами, - 1000, 1100, 1200. То есть задача действительно не в льготах. А задача в том, чтобы предприятия работали и платили нормальную заработную плату своим работникам. Вот над этим надо работать. Программа окончилась 2025 годом. Наверное, все-таки на следующие пять лет такие преференции устанавливать нет необходимости. Они не дают результата. Они не работают".

"По-хозяйски посмотрите. Не выдумывайте и не делайте того, если вы не чувствуете, что завтра можно деньги получить. Дмитрий Николаевич, Вы ответственный, Вы знаете, что делать, спрашивайте со всех и действуйте", - дал указание Александр Лукашенко.

Программу для юго-востока Могилевщины доработают и представят документ Президенту в виде проекта указа.