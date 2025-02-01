Свой выбор белорусы сделали. Электоральная кампания прошла спокойно, организованно, в соответствии с законом и без потрясений. С чего началась рабочая неделя вновь избранного Президента и как дальше будет верстаться график Первого? А также мнения международных наблюдателей с разных концов света и реакция на набившие оскомину западные заготовки про наши выборы. Ну а зарубежные журналисты смогли оценить жесткую демократию в действии на южных рубежах. Президент дал команду, и пресса могла увидеть обстановку там своими глазами.