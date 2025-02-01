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С чего началась рабочая неделя вновь избранного Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого"
Белорусы сделали свой выбор. Электоральная кампания в стране прошла спокойно, организованно, в соответствии с законом и без потрясений.
С чего началась рабочая неделя вновь избранного Президента? И как дальше будет верстаться его график? А также мнения международных наблюдателей с разных концов света и реакция на набившие оскомину западные заготовки про наши выборы.
Зарубежные журналисты смогли оценить жесткую демократию в действии на южных рубежах Беларуси. Президент дал команду, и представители прессы могли увидеть обстановку там своими глазами.
Новые подробности главных событий недели покажет "Время Первого" в "Главном эфире" 2 февраля.