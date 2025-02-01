С чего началась рабочая неделя вновь избранного Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого"

Белорусы сделали свой выбор. Электоральная кампания в стране прошла спокойно, организованно, в соответствии с законом и без потрясений.

С чего началась рабочая неделя вновь избранного Президента? И как дальше будет верстаться его график? А также мнения международных наблюдателей с разных концов света и реакция на набившие оскомину западные заготовки про наши выборы.