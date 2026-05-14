Сапфиры, рубины и тракторы - что в дорожной карте Беларуси и Шри-Ланки
В графике Президента 14 мая переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки. Мы готовы активизировать сотрудничество с этим азиатским государством. Уже есть и конкретные результаты.
В частности, Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о прямом регулярном авиасообщении. Также совсем скоро белорусы смогут летать на Шри-Ланку без визы.
Прямое авиасообщение и отмена виз со Шри-Ланкой
Если вы слишком пессимистично восприняли новость о том, что отдых в белорусских санаториях уже недоступен (практически все раскуплено на лето), есть альтернатива. Ждем регулярное прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Еще получится сэкономить на визе. Уже с 25 мая для белорусов она не нужна ни в туристических, ни в деловых целях.
Факт
Белавиа в прошлом году начала выполнять чартерные прямые рейсы из Минска на Шри-Ланку.
9,5 ч лету и вы на Индийском океане. А если посчастливится выкупить горящий тур, то будет дешевле некоторых белорусских санаториев.
Сейчас идет речь о регулярном прямом авиасообщении. 20 тыс. человек перемещаются между странами ежегодно. И, конечно, с открытием регулярных рейсов ожидается рост турпотока. Документы уже запущены в работу. Наш Президент подписал соответствующий указ.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Организованные наши туристы дают Шри-Ланке тоже очень приличную сумму, которая тоже десятками миллионов измеряется, но которая идет к ним не только через Беларусь напрямую, но через Казахстан и Россию, потому что туристические компании работают именно через основные головные свои офисы в этих странах".
В Беларуси с визитом министр иностранных дел Шри-Ланки.
Сотрудничество с этой страной давнее. Буквально в прошлом году мы отметили 25-летие дипломатических отношений.
Президент: Шри-Ланка - страна в Азии, которую мы хорошо знаем, мы хотим развивать отношения
"Рад с Вами встретиться. Есть о чем поговорить. У нас с Вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с Вами расширить наше сотрудничество. Я хочу, чтобы Вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки", - сказал глава государства.
Взаимная торговля невысока - чуть более 20 млн. долларов. Увеличить эту цифру планируют за счет экспорта образовательных услуг. 10 тыс. ланкийских студентов сейчас учатся в Беларуси, в основном в медицинских вузах. Но у молодежи есть спрос и на инженерные, и агротехнические специальности.
Беларусь и Шри-Ланка разработают дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу
"Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их и в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений. Экономика - это база любых отношений. Поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые хорошие отношения", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь - страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. "Всем, чем мы богаты, вы можете располагать. Можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться", - сказал Президент.
Шри-Ланка проявляет интерес к белорусским компетенциям в машиностроении и сельском хозяйстве
Беларусь традиционно закупает шри-ланкийский чай и еще планируем поставлять оттуда морепродукты. В свою очередь Шри-Ланка проявляет интерес к белорусским компетенциям в машиностроении и сельском хозяйстве. А в Беларусь готовы поставлять драгоценные камни. Островное государство - один из мировых лидеров по их добыче и экспорту, особенно - сапфиров и рубинов.
Виджита Херат, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки:
"Мы провели ряд очень конструктивных и продуктивных встреч как с главой белорусского государства, так и с министром иностранных дел, руководителями других министерств и ведомств, бизнес-кругами и представителями туристической сферы Беларуси. Мы планируем по итогам достигнутых договоренностей предпринимать еще более активные шаги для развития двустороннего взаимодействия. У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки. В свою очередь рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси".
Сейчас специалисты двух стран будут работать над наполнением дорожной карты сотрудничества. Под это будут развивать и договорно-правовую базу. Эта работа за парламентариями.