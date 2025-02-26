Смогут ли США оторвать Россию от Китая? Лукашенко дает свой прогноз

В интересах России поддерживать дружеские отношения с соседями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о вероятности отказа России от тесных связей с Китаем и сближения с США, глава государства не стал исключать, что в будущем такое возможно. "В жизни всякое бывает, поэтому я не стану это отрицать. Вполне возможно", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент убежден, что нынешнее руководство России не заинтересовано в резком изменении внешнеполитического курса.

"Путин - человек, который действует в интересах собственного народа. Для него интересы народа превыше всего. Мы часто с ним разговариваем: а это зачем, а это? Это мне много раз говорил, когда даже аргументы заканчиваются: интересы России и интересы российского народа. В интересах российских народов (территория огромная, население небольшое - половина США, а то и меньше) поддерживать дружеские отношения с соседями. Китай - это сосед, Северная Корея - это сосед. Соседей не выбирают, соседи от бога, и с ними надо выстраивать нормальные отношения", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что Соединенные Штаты Америки - это богатое и высокотехнологичное государство. "Они способны на многое. Это в России понимают. И Россия будет стремиться наладить очень добрые отношения с Соединенными Штатами Америки, - считает он. - Давайте откровенно говорить. Эти санкции, которые были введены против нас и России, показали, что от Соединенных Штатов Америки многое зависит. Это тоже в России понимают. И Путин понимает, и все руководство России. Поэтому Россия будет стараться налаживать отношения с Китаем и Кореей, Ираном. У России хорошие отношения с ними".

Президент задал риторический вопрос: кто объединил Россию с Китаем? "Вы (США. - Прим. БЕЛТА) их толкнули в объятия. Когда у меня был Болтон и Помпео, я им напрямую задал вопрос: что вы творите? Зачем вы гнобите Россию? Вы Россию толкаете в объятия Китая. И если такая мощная в военном отношении ядерная держава, равная США, объединится с таким мощным государством, каковым является Китай в экономическом отношении, вы ничего с этим союзом, с этим альянсом не сделаете", - рассказал глава государства.

Он напомнил, как США давили на Иран и Северную Корею, и эти государства впоследствии тоже примкнули к России.