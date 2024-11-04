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Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"

До финала большой работы по наведению порядка на сельхозобъектах осталось чуть более года. За это время еще нужно снести как минимум 2 365 неиспользуемых и старых строений.

Убрать заброшенные здания - поручение главы государства.

Очередной темой проекта "На контроле Президента" стал снос старых сельхозобъектов. Корреспонденты "Первого информационного" вместе с Госконтролем изучили ход работ.

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