Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоялся 1 февраля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Шахбаз Шариф поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь.

Лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном, перспективы развития сотрудничества.

Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита премьер-министра Пакистана в Беларусь.