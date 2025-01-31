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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана
Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа состоялся 1 февраля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Шахбаз Шариф поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Президента Республики Беларусь.
Лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном, перспективы развития сотрудничества.
Также в ходе разговора были обсуждены детали предстоящего визита премьер-министра Пакистана в Беларусь.