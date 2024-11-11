ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"

Новогодняя неделя была наполнена яркими событиями. И это не только поздравления и подарки. Состоялся серьезный разговор на тему выборов и работы в регионах.

Уникальные кадры покажет "Время Первого". Итоги праздничных семи дней репортеры "Первого информационного" подведут в "Главном эфире". Как готовилось новогоднее обращение Президента Беларуси? Выключают ли губернаторы телефоны на праздники? И каким будет 2025 год для Беларуси?

Время Первого

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все