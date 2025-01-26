"Успокойте его, он уничтожит страну". Лукашенко предостерегает Армению от заигрывания с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает руководство Армении от заигрывания с Евросоюзом. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также высказался об обиде армянского руководства на Беларусь. "Они на меня обижаются, что я поддержал Азербайджан. Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом", - сказал он.

Президент напомнил, что в свое время фактически выполнял посредническую функцию между лидерами Азербайджана и Армении, пытаясь поспособствовать мирному разрешению территориального спора. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал экономическое сотрудничество и инвестиции. "У Алиева даже не было цели воевать с Арменией", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что публично озвучивал эти предложения, в том числе в Армении, но у армянского руководства эти предложения развития не получили.

"То, что произошло, - вина руководства в Армении. Только их вина", - подчеркнул Президент.

Более того, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам в своих заявлениях признал территориальные претензии Азербайджана, когда мог этого и не делать. "Пашинян же сам отказался от Нагорного Карабаха. Хотя в тот момент Ильхам готов был согласиться, что это территория, где Армения будет иметь серьезное влияние. Но тут такой подарок. Кто не воспользуется? При чем здесь я? Они решили (руководство Армении - прим. ред.) "выстрелить" в меня, но знаете, в кого они хотели попасть", - сказал глава государства.