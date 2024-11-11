Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"

Саммиты СНГ и ЕАЭС в Ленинградской области стали самыми событийными мероприятиями этой политической недели.

Полная хронология пикировки Лукашенко и уже бывшего телепредседателя в ЕАЭС Пашиняна. Откуда в командировках дрова для Лукашенко? Как для нас открывается Европа и Америка?

Также расскажем о предстоящем графике зарубежных президентских командировок. А еще мы узнали, какой любимый парфюм у белорусского лидера.