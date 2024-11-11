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Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"

Саммиты СНГ и ЕАЭС в Ленинградской области стали самыми событийными мероприятиями этой политической недели.

Полная хронология пикировки Лукашенко и уже бывшего телепредседателя в ЕАЭС Пашиняна. Откуда в командировках дрова для Лукашенко? Как для нас открывается Европа и Америка?

Также расскажем о предстоящем графике зарубежных президентских командировок. А еще мы узнали, какой любимый парфюм у белорусского лидера.

Смотрите в это воскресенье, 29 декабря, в "Главном эфире" проект "Время Первого". Гарантируем: это всегда очень интересно!

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