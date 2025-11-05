В Беларуси в 2025 году сохраняется тенденция снижения уровня преступности

5 ноября Президент Беларуси заслушал доклад. Министр внутренних дел доложил главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска.

Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию резонансных преступлений прошлых лет, а также преступлений, которые находятся на контроле Президента.

Главе государства было, в частности, доложено об оперативной обстановке в стране и выполнении ранее данных поручений по этой части работы органами внутренних дел. "Оперативная обстановка в республике спокойная и находится под контролем органов внутренних дел", - констатировал министр. Он обратил внимание, что Президентом ставилась задача осуществлять профилактику различного рода правонарушений, чтобы не допускать совершения преступлений в отношении граждан. "И сегодня поставленная задача выполняется - работа на профилактику дает свой результат. Мы фиксируем снижение преступности как по линии уголовного розыска, так и общей преступности", - подчеркнул Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси.

Снизилось количество убийств, умышленных причинений тяжкого телесного повреждения, краж, грабежей, хулиганств. При этом достигнута их 100-процентная раскрываемость.

В прошлом году Иван Кубраков докладывал главе государства, что уровень преступности достиг своего минимума за 10 лет. "Сегодня эта тенденция продолжается", - обратил внимание он.

Особое внимание уделяется раскрытию преступлений прошлых лет, об этом также шла речь во время доклада главе государства. Большой резонанс вызвало недавнее задержание подозреваемого в серии убийств и изнасилований несовершеннолетних, которые были совершены в 1996-1999 годах на территории Могилевской, Витебской и Минской областей. Подтверждена его причастность к 8 убийствам и 2 покушениям на убийство и изнасилование.

Раскрытию этих преступлений содействовало решение, принятое в 2023 году, о том, чтобы МВД совместно с представителями Госкомитета судебных экспертиз, Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой дополнительно расследовали преступления с признаками серийности прошлых лет (в том числе провели экспертизы, исследования, которые стали возможными благодаря накопленному опыту, знаниям, техническому прогрессу). Таким образом, по словам Ивана Кубракова, удалось установить подозреваемых по 37 убийствам, которые были совершены в период 1990-х и 2000-х. "Данная работа продолжается, мы сделаем все для того, чтобы обеспечить неотвратимость наказания", - резюмировал он.

МВД впервые за последние годы фиксирует снижение киберпреступлений

Еще одна тема - противодействие киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент - впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %. Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста.

В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.

В 2025 году подразделениями органов внутренних дел изъято наркотиков вдвое больше - около 500 кг по сравнению с 231 кг за аналогичный период 2024-го. Всего различными госорганами изъято около 1,3 т наркотиков. Как правило, это то, что пытаются ввезти в Беларусь для дальнейшего транзита в другие страны.

"Мы, естественно, заблокировали (ввоз - прим. ред.), работали вместе с коллегами, с теми странами, куда предназначался данный груз", - отметил министр.

Важная тема доклада - ⁠вопросы дорожной безопасности. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. В том числе Президенту доложено по результатам проведенной работы после изменения правил ПДД. Главу государства интересовало, как население относится к изменениям законодательства в сфере обеспечения дорожной безопасности, особенно что касается средств персональной мобильности.