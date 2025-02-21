В рабочем графике Президента Беларуси - тема АПК

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В рабочем графике Президента Беларуси Александра Лукашенко вновь тема АПК. Глава государства в Смолевичском районе Минской области посетит сельхозпредприятие "Шипяны-АСК", пишет БЕЛТА.

Мероприятие организовано в формате выездного семинара. Для участия в нем приглашены должностные лица, которые также являются уполномоченными представителями главы государства в различных регионах, помощники Президента в областях, руководители научно-практических центров НАН по земледелию и животноводству.

В ходе посещения молочно-товарного комплекса "Алесино" и машинно-тракторного парка предприятия речь пойдет о практических аспектах кормления и содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, подготовке основных видов сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, новых сортах сельскохозяйственных культур и регламентах их возделывания.

На вопрос обеспечения сохранности скота, особенно в зимне-стойловый период, Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание в ходе как крупных республиканских совещаний, так и рабочих поездок в регионы. Прочная кормовая база и полноценный рацион - основная составляющая прибыльного производства. Для выполнения этой задачи нужно использовать разработанные учеными совместно с Минсельхозпродом регламенты кормления для всех видов животных. "Наукой разработаны порядка 100 технологических регламентов и рекомендаций. Пользуйтесь ими", - рекомендовал глава государства в апреле 2024 года на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

Глава государства требовал обеспечить безусловное соблюдение технологической и трудовой дисциплины на каждом рабочем месте, начиная от скотника до руководителя хозяйства, качественную работу ветеринарной и зоотехнической служб.

Готовность техники к новому сельскохозяйственному сезону также всегда на контроле у Александра Лукашенко. Особенно актуален этот вопрос в период уборочной, но не менее важно весной в оптимальные сроки заложить базу под будущий урожай. А это напрямую связано с подготовкой техники в зимний период, ее своевременным ремонтом и обслуживанием на мехдворах. Ранее по поручению Президента в стране был реализован ряд мер в этом направлении, в том числе в плане обеспечения полноценной работы райагросервисов, глубокого восстановления старой техники силами предприятий-производителей. В августе прошлого года Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район посетил центральный машинный двор агрокомбината "Юбилейный". Созданные там комфортные условия для работы людей и ремонта техники могут служить образцом и для других хозяйств.

Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие "Шипяны-АСК" создано в 2007 году. Его учредителем стал Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию. В числе основных видов деятельности предприятия - производство молока, выращивание и откорм крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых культур, рапса, их семеноводство, создание кормовой базы для содержания крупного рогатого скота.

С 2011 года предприятие является элитхозом по производству семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур.

Молочно-товарный комплекс "Алесино" был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость строительства составила 18 млн руб. Комплекс состоит из двух коровников по 400 голов, родильного отделения с цехом сухостоя, доильно-молочного блока, административно-бытового комплекса. Также имеются здание выращивания телят и молодняка, два здания выращивания молодняка и нетелей, навес для домиков телят профилакторного периода.

В комплексе применены перспективные для молочного скотоводства страны система содержания животных, специальные планировки помещений и интенсивные ресурсосберегающие наукоемкие технологии, созданы возможности по решению проблем ускоренного совершенствования скота молочного направления продуктивности.

Как рассказали в Научно-практическом центре Национальной академии наук по животноводству, в молочном скотоводстве Беларуси за последние годы достигнуты существенные результаты. Так, в прошлом году впервые в стране произведено около 8,6 млн т молока, при средней продуктивности коров - 6198 кг. В текущий зимний стойловый период темп роста уровня производства молока и молочной продуктивности коров сохраняет положительные тенденции - отмечается прирост производства на уровне 3-4 %.

"Результатом достижения таких показателей является правильно избранный страной курс на постоянное инновационное обновление производства: внедрение современных технологий содержания, кормления и доения коров", - подчеркивают ученые.

В стране ведется большая работа по переводу молочной отрасли на индустриальную основу. В настоящее время насчитывается чуть менее 3 тыс. молочнотоварных ферм, из которых около 60 % - это высокотехнологичные комплексы, где производится более 77 % молока. Учитывая внимание, которое уделяется этому вопросу, удельный вес высокотехнологичных комплексов в молочном скотоводстве Беларуси будет только расти.

"Основной отличительной чертой индустриального молочного скотоводства нашей страны является высокая концентрация поголовья скота и круглогодовое стойловое содержание, что требует особого внимания специалистов к качеству заготовляемых кормов, формированию производственных групп на комплексах, организации кормления и доения коров, проведению ветеринарных мероприятий", - отметили в научно-практическом центре.

Суть промышленного производства молока заключается в минимизации влияния на технологию природно-климатических факторов, т.е. сезонов года. Однако, по словам ученых, нельзя не учитывать особенности условий заготовки кормов в предшествующий их использованию период, температурные и другие условия.