Вами гордится страна! Лукашенко вручил госнаграды передовикам АПК

Весомый национальный каравай, рекордный экспорт продовольствия и люди, благодаря которым это стало возможным. 11 ноября подводили итоги непростого сельскохозяйственного года.

По многолетней традиции в конце осени Президент вручает государственные награды заслуженным представителям агропромышленного комплекса. Сработали лучше, чем прежде. Из этого только один вывод - белорусы умеют эффективно работать в любых условиях, несмотря на капризы погоды, санкции и жесткую конкуренцию.

Планку требований для АПК Президент не снижает, наоборот. Есть все, чтобы получать хороший результат на селе.

Этот праздник они действительно заслужили. Какая бы ни стояла погода, аграрный сезон всегда жаркий. С утра и до вечера - в полях и на комплексах. Выдохнуть можно разве что к середине осени и то не всегда. Секрет эффективности и успеха передовиков (а сегодня, 11 ноября, во Дворце Независимости встречали именно их) простой.

Сергей Пенязь, директор ОАО "Козловичи-Агро" Слуцкого района:

"Не лениться работать. Сельское хозяйство не любит оплошностей каких-то. Ему надо уделять очень много внимания и времени. Проблема в том, что в этом году, видите, какая погода, у нас проблема брать кукурузу на зерно. Никак мы ее не можем, потому что дождь идет, сыро, а так каких-то особо проблем нет. Все движется, все как по накатанной. Главное, еще раз говорю, не лениться, работать, еще раз работать. Все получится".

Перед началом торжественной части небольшая экскурсия для почетных гостей. За большой наградой (а у главы хозяйства "Отор" из Чечерского района орден Трудовой славы) почти три десятка лет непростой работы.

Этот год и для юга страны был тяжелый, но вместе с тем и плодотворный - в закромах на треть больше зерна.

Татьяна Струк, директор ОАО "Отор" Чечерского района:

"Сельское хозяйство всегда должно быть прибыльно, как бы там ни было. Я уже работаю на протяжении 27 лет. Я помню те времена бедные, я бы сказала так. Очень много вложено благодаря нашему уважаемому Александру Григорьевичу в сельское хозяйство. Я могу сравнить, потому что я прошла этот путь. Сейчас и тогда. Сейчас комфортные условия труда".

За годы независимости Беларуси удалось создать мощный и высокоэффективный АПК

Каравай из каждого региона есть во Дворце Независимости. Пришло время чествовать тех, кто приложил к ним руку.

За последние десятилетия в стране удалось создать мощный и эффективный агропромышленный комплекс, скажет Президент. Кормим себя и сотню стран. Александр Лукашенко после всех командировок в регионы делится выводами, на основе которых будет строиться политика в отношении села.

Президент: Если мы соберемся, мы можем все

"Во-первых, мой совет вам, лучшим аграриям, и тем, кто нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым, - сказал Александр Лукашенко. - Год был очень тяжелым. И что? В этом году, несмотря на мою требовательность и придирчивость (такую крестьянскую), я не просто заметил, мы это видим все, что вы сработали гораздо лучше, чем в прежние годы. Гораздо лучше, несмотря на то, что происходило вокруг".

"Как будто Господь нас серьезно испытывал. И что? Мы показали прекрасные результаты. Об этом уже сегодня можно говорить. Может, я преувеличиваю, не прекрасные, а лучшие чем когда-либо. Если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка. Я говорю в общем, в целом. Хотя, если говорить в частности, вы это слышали по Витебской области и по моим поездкам по югу Беларуси, есть недопустимые вещи, крайне негативные", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что "если мы собираемся, то можем все".

Показатели-2025 должны стать критерием оценки будущих периодов

Сложный 2025-й показал - в АПК белорусы умеют работать эффективно в любых условиях. Так что нынешний год можно брать за основу. Это значит не почивать на лаврах, прибавлять придется и дальше с высокой базы.

"Задача для наших руководителей аграрного сектора и наших экономистов. Показатели этого года должны стать критерием для оценки будущих периодов. Для меня будет важно, что вы достигли показателей уровня этого года. Потому что он был самым высоким по этим показателям, - поручил Президент. - Самое главное, мы ведь не теоретически достигли этих показателей, а на практике. Так почему не сравнивать нам с этим годом?" - сказал Президент.

Весомый результат в АПК

Без деревни не может быть страны. В этих простых президентских словах всегда большая философия. Александр Лукашенко как никто ценит крестьянский труд и всегда отстаивает интересы сельчан. А жесткие требования Президента идут от жизни. Без диктатуры технологий и дисциплины АПК не даст результат.

Общереспубликанский каравай 2025 года с учетом рапса и кукурузы в бункерном весе будет более 11 млн т зерновых и зернобобовых, обратил внимание глава государства.

Он отметил, что весь урожай в этом году выращен и собран в тяжелейших погодных условиях. "Мы выстояли, - подчеркнул белорусский лидер. - В этой битве за урожай сражались плечом к плечу: отправляли на поля сводные отряды из соседних регионов, привлекали военнослужащих, сотрудников МЧС, всех неравнодушных людей". Президент напомнил, что по его поручению сотрудников различных организаций и предприятий будут привлекать для работы на дорогостоящей отечественной технике в период наиболее активных сельхозработ.

Факт Беларусь в 2025 году экспортирует продовольствия на 9 млрд долларов

Страна должна знать героев жатвы и сельской нивы. Из их больших усилий по зерну и кормам, мясу и молоку (здесь тоже есть рекорды), по овощам складывается пресловутая продовольственная безопасность, которая сегодня есть далеко не у всех стран. Говоря о поддержке, Александр Лукашенко напомнит, что и частники, и государственники играют на одном поле. Важно видеть всех. От экспорта продовольствия ждут рекордные 9 млрд долларов. По силам через пять лет выйти и на 12.

Президент: Конкуренция уже с ружьем в руках

"Не ослабевает санкционное давление. Слава богу, мне удалось все-таки вас отвернуть от этих санкций и не плакаться по поводу и без повода, что у нас санкции. Санкции, да, (но самое важное - прим. ред.) конкуренция. Никуда не денемся. Как бы ни пытались договориться с нашими соседями и крупными игроками в мире, все равно нас будут душить, - обратил внимание Президент. - За что? Потому что мы живем своим умом, получаем все больше и больше. А это конкуренция на мировых рынках".

Свои слова глава государства проиллюстрировал показательным примером с попытками Украины экспортировать свое зерно через Польшу на другие рынки. Польша, которая публично так поддерживает Украину, в той ситуации категорически воспротивилась. "Когда украинцы посмели свое зерно в прошлом и этом году провезти через Польшу в порт (Гданьск и так далее, польские порты, чтобы их загрузить, потому что все не вывезешь через Одессу, там война идет), что произошло? Поляки стеной стали на границе и не пустили украинское зерно. Просто провезти в порт (не позволили - прим. ред.), чтобы они могли в Африку или какие-то страны, на свой рынок поставить. Вот и все. Вот вам конкуренция, во что она выливается", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Поэтому нас душили и будут душить, пока мы не ляжем, не распластаемся, как наши балтийские соседи, пока не уничтожим свою экономику. Вот тогда мы будем для них друзьями, потому что мы для них будем обычным рынком, который будет покупать, потреблять сам и (транзитом - прим. ред.) на всю Россию и дальше поставлять. Они нам будут везти все: и комбайны, которые мы сегодня производим, и тракторы. У них это все есть. Им нужен рынок", - сказал Президент.

"Конкуренция - это неплохое дело, но она становится уже с ружьем в руках. Это плохо", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в таких условиях белорусам придется напрягаться, селекционировать новые породы и культуры, развивать технологии, искать возможности и активнее осваивать рынки.

Труженики села приехали из разных уголков страны. Каждому Александр Лукашенко лично крепко пожмет руку - руководителю, трактористу, агроному. Орден Трудовой Славы и орден Почета, медали за трудовые заслуги и благодарности Президента получили более трех десятков работников агропромышленного комплекса.

Президент аграриям: Вами гордится страна!

Главе государства от хлеборобов Беларуси - душистый каравай урожая 2025 года. Теперь можно праздновать. Тем более что впереди есть повод - в стране отметят День работников сельского хозяйства.

"Этот год еще был вызовом для наших аграриев, но мы его выдержали и прошли. Уважаемый Александр Григорьевич, все наши труженики села разделяют ваши слова. Лучше убирать хлеб, чем воевать. И действительно, выходя в поле каждый день, становясь на молокоперерабатывающих предприятиях, наши люди знают, за нами наша страна, за нами наш Президент", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов.

"Знаете, я вам желаю крепкого здоровья. Я желаю вам хорошего настроения в ваших семьях, сказал глава государства. - Нет более ценной и более интересной работы, чем ваша. Мне снится всегда деревня. Мне снится всегда моя работа в сельском хозяйстве. Не рвитесь в города. Цените это время. И помните, так по-крестьянски, мы нигде никому не нужны. Нигде. И сегодня время такое, если ты сам пробился, если ты будешь напрягаться, Господь тебе поможет. И ты обязательно добьешься того, чего ты хочешь. Если будешь ходить, опустив руки, ты в этой жизни ничего не добьешься. Будешь ходить и плакаться: это власть не дала, огород не посеяла, не окосила приусадебный участок, хмызняки не убрала, дров не нарубила. Будешь ходить и плакаться. Но понимать надо одно.

Государство социальное. Мы пытаемся помочь и тем, кому надо, и кому не надо. Вы должны понимать, что всем мы не поможем и не должны помогать, потому что это порождает иждивенчество".

Владимир Лукьянов, гендиректор агрокомбината "Дзержинский":

"Вот это все не только мой личный успех, это в целом работа всего нашего коллектива, это труд наших людей, которые работают на нашем предприятии".

Олег Помазанский, главный агроном ОАО "Достоево":

"Правильно требует. Надо соблюдать технологии. Землю не обманешь, сами понимаете. Что вложишь, то и с нее получишь".

Факт Белорусы считают нелегкий крестьянский труд самым важным на земле