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Важные заявления из Москвы, интервью Скабеевой - итоги недели Президента покажет "Время Первого"
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время первого2025-03-16T09:26:19.000000Z00
Подробности неформального общения президентов Беларуси и России, итоги переговоров и главные кадры недели.
Еще больше интересных деталей из Москвы и не только покажет "Время Первого" 16 марта.
Эффект антисанкционной стратегии, телодвижения Европы, первые интервью назначенных топ-чиновников и обычно неэфирная часть журналистских будней - не пропустите "Главный эфир" на "Беларусь 1".