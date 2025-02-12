Во Дворце Независимости обсудят стимулирование развития предпринимательского сектора экономики

На встречу приглашены почти два десятка представителей бизнеса - это руководители различных компаний и предприятий, работающих в Беларуси. В их числе глава крестьянского хозяйства "СПАРТАН-АГРО" Игорь Абрамчик, директор унитарного частного научно-производственного предприятия "Технолит" Александр Бодяко, директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин, учредитель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, гендиректор ООО "ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС" Владимир Пахомов, гендиректор ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО" Валентин Пикуль, директор совместного общества с ограниченной ответственностью "АлюминТехно" Сергей Советников, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия "Витстройтехмаш" Андрей Сидоров.