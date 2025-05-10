Военный парад в Москве и Минске и насыщенная рабочая неделя Президента - в рубрике "Время Первого"

На уходящей неделе было много праздничных мероприятий, а военный парад в Минске посвященный 80-летию Великой Победы, стал кульминацией торжеств.

"Нет, не хватит!" - именно так ответил Президент Беларуси тем, кто предлагает прекратить проводить мероприятия и чтить память. Мы будем помнить, чтобы трагедия не повторилась вновь.