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Военный парад в Москве и Минске и насыщенная рабочая неделя Президента - в рубрике "Время Первого"
На уходящей неделе было много праздничных мероприятий, а военный парад в Минске посвященный 80-летию Великой Победы, стал кульминацией торжеств.
"Нет, не хватит!" - именно так ответил Президент Беларуси тем, кто предлагает прекратить проводить мероприятия и чтить память. Мы будем помнить, чтобы трагедия не повторилась вновь.
Команда "Первого информационного" всю неделю работала рядом с главой государства и в Минске, и в Москве. По случаю профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи - Пул Первого в том числе расскажет о нюансах работы с Президентом. Смотрите в воскресенье, 11 мая, в "Главном эфире".