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Военный парад в Москве и Минске и насыщенная рабочая неделя Президента - в рубрике "Время Первого"
Беларусь отметила 80-летие Великой Победы. На неделе было много праздничных мероприятий, кульминацией которых стал массовый и зрелищный парад в Минске! 180 тысяч человек пришли посмотреть его воочию.
Эмоции от увиденного до сих пор не покидают. Но и без привязки к конкретной дате в нашей стране помнят и чтят каждого третьего, кто не вернулся с той войны. Благодарят тем, кто выстоял и до сих пор рассказывает нам, чтобы помнили и не допустили повторения.
Опубличивание фактов зверства врагов, нацистов, без каких-то удобных формулировок, а как это было на самом деле. С конкретными фамилиями. Все это в делах о геноциде. Это наш ответ на звучащие с Запада или от беглых призывы "оставить память в покое".
Президент очень точно высказался на эту тему на торжественном собрании. Команда "Время Первого" всю неделю работала рядом с главой государства и в Минске, и в Москве. Нам есть что показать из кулуаров. Эти кадры еще не были в эфире.
День Великой Победы! Когда от всех передач, военных песен и воспоминаний наших героев наворачиваются слезы. Никто не забыт....
Они знали цену Победы: прошли войну, концлагеря, были свидетелями неимоверной жестокости. Узники, дети войны, блокадники, партизаны. История каждой белорусской семьи связана с Великой Отечественной.
"Мой прадедушка еще воевал со своим братом. Брата ранили и отправили обратно, а прадедушка дошел до Берлина. Он награжден орденом Красной Звезды", - рассказала зрительница парада.
"Мои прадеды воевали в Великую Отечественную войну. А у меня отец в Афганистане служил. Так что для нас это очень великий подвиг и благодарность всем нашим предкам за этот великий день, за мирное небо над головой. Мы преклоняемся перед ветеранами", - поблагодарила другая зрительница.
День Победы - особый день для всех белорусов. Любой город и деревенька помнят каждую слезу, каждую жертву и каждый подвиг. Память не просто слова, а боль, передающаяся из поколения в поколение.
"Это не забыть. Это горе народа было. А мы теперь живем в радости, в счастье, в благополучии. Спасибо государству, спасибо Президенту", - поделился ветеран.
"Я просто завидую, что сегодня новое поколение, как они живут хорошо. А мы свое детство не помним. Были в Германии - дети, 10 лет. Пробыла два года, промучилась. А теперь плакать хочется от радости. Какое счастье! Я не верю, что это наш Минск такой", - не скрывала эмоций пожилая женщина.
День Победы - это не только салют и парад, это тишина у Брестской крепости, Хатыни, Олы или братской могилы, где лежат сотни тысяч мирных жителей. Это благодарность нашим героям, которые выстояли, когда, казалось, не было надежды. Это уважение к стойкости, мужеству и любви к жизни. В этот день мы все вспоминаем - мир так хрупок.
"Сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны. Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех - и политиков, и лидеров, и народы западных стран. Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое, и даже больше, для укрепления оборонного потенциала страны", - сказал в своей речи на параде Президент Беларуси.
Самый красивый и зрелищный. Так говорят минчане и гости о военном параде. Пришли посмотреть более 180 тысяч человек.
Вся мощь белорусской армии. Достижения военпрома: танки, бронетранспортеры, авиация. Восхищение и гордость за наших конструкторов и разработчиков. Спасибо за такие эмоции каждому причастному к организации и всем участникам. Это было незабываемо!
Парад в Минске в вечернее время.
А утром 9 Мая наш Президент был в Москве на Красной площади. Вклад в Великую Победу внесла каждая республика Советского Союза. Белорусы участвовали в ключевых битвах: Сталинград, Курская дуга. Это все наша общая память и история.
Беларусь на Красной площади представил парадный расчет от 5-й бригады спецназа из Марьиной Горки.
На парад в Москву прилетели десятки лидеров. Чуть ли не с каждым у Александра Лукашенко состоялось общение в кулуарах.
Си, Рахмон, президент Египта аль-Сиси, лидер Кубы, премьер Словакии.
Президент Венесуэлы попросил запечатлеть момент. Спасибо нашему инсайдеру за эксклюзивные кадры!
После знаменитой пикировки, будто ее и не бывало, коммуникация состоялась с премьером Армении. Политики на всех мероприятиях в Москве находились рядом.
Нарасхват, как всегда, Александр Лукашенко у журналистов. Запросов было очень много. Некоторым даже пришлось отказать, с просьбой отнестись с пониманием, потому что график очень плотный.
Торжественное собрание по случаю Великой Победы. Пока собирались гости, Президент работал над тезисами. Актуальные мысли Президента - сначала на бумаге, потом - на миллионную аудиторию.
"Мероприятия, парады, может быть, хватит? Нет, дорогие мои, не хватит. Мы это делаем, чтобы не повторилось это больше", - заявил в своем выступлении Президент.
В мирное, но хоть глобально - непростое время - о трудовых подвигах. Президент всегда благодарит и награждает белорусов в канун 9 Мая. А в год 80-летия Великой Победы событие принимает особое значение. Дарья Савич и Дмитрий Волкович вовремя заметили и пресекли ввоз рекордного количества взрывчатки, которую через Беларусь хотели ввезти в Россию.
Дарья Савич, старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста "Варшавский мост" Брестской таможни:
"Это было страшно, и какой ущерб могло нанести другому государству, нашему государству. Никто не знал, чем это закончится, но мы очень рады, что это все пресеклось".
Этот день будет в памяти всегда. Такое внимание, награды, цветы, которые вручают красавицы из службы госпротокола.
У Путина на кухне вечером российский кефир и конфеты от Лукашенко. Наш Президент тоже предпочитает свое.
Александр Савчиц, гендиректор ОАО "Савушкин продукт":
"Президент любит практически все: и кефир, и творог, и масло, и сыры. УП есть цех, в котором он делает это все. Мы помогали в этом".
С рабочим визитом на неделе приезжал президент Гвинеи-Бисау - это государство в западной Африке. "Райдер" у гостей был без претензий.
Алексей Швед, начальник отдела визитов службы государственного протокола МИД Беларуси:
"Они оказались очень демократичными. Несмотря на то, что находятся очень далеко от нас. Называю себя ключом к Западной Африке. В части меню никаких предпочтений, кроме таких, как: "А давайте попробуем ваше".
Лидеры часто виделись на полях форумов.
Гвинею-Бисау интересует все: от белорусской молочки до военно-промышленного комплекса. Реакция Президента на это - в одной фразе: "Мы к вашим услугам".
Как встречали бисайскую делегацию, покажем. Сразу после переговоров организовали прием в формате обеда.
Смотрим. Рыбное ассорти, галантин из судака, мясное угощение, салат с ростбифом, жюльен из индейки. На десерт - чизкейк с ягодами и морс клюквенный на меду.
У Президента личный официант. А экстра-официанты обслуживают других гостей.
Екатерина Черноок, экстра-официант:
"Замечать нюансы, детали, где-то что-то нужно поправить, значит, ты уже должен включаться в работу. Тарелочку поменять вовремя, вовремя бокальчик поменять, смотреть, чтобы гостю было удобно и комфортно".
И все это под живую музыку - Президентский оркестр подготовил несколько португало-бисайских оранжировок.
Чтобы поближе познакомиться с возможностями нашей военной промышленности, лидеру Гвинеи-Бисау наш Президент предложил побывать в Минском международном выставочном центре.
Официальное открытие центра состоялось на этой неделе. Смысл такой, чтобы каждый, кто пришел, понимал, что сегодня может Беларусь!
"Обращаясь уже к вам, к белорусскому народу, чьими руками это все создано, я бы вот здесь вот начертал. Извините за нескромность. "Он памятник себе воздвиг. Он рукотворный", - сказал Президент на церемония открытия Международного выставочного центра в Минске.
Проектировали центр арабские партнеры. Строили - белорусы. Сейчас здесь проходит несколько выставок. Одна из них посвящена Победе белорусского народа в Великой Отечественной войне.
Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аль-Зеюди о лидере Беларуси, сказал: "Мудрый руководитель, близкий друг ОАЭ и наших лидеров. И мы с нетерпением ждем продолжения наших тесных отношений с ним. И да благословит его Бог".
Президент анонсировал: здесь же состоится саммит лидеров ЕАЭС. А пока посмотреть победную экспозицию можно до 5 июля.
В свои профессиональные праздники: День печати, радио, телевидения и связи журналисты, естественно, на работе. Поздравлений было много. А за этот шедевр - отдельное спасибо. Раз такой повод - покажем немного закулисья работы Пула Первого.
За 30 лет политической карьеры у Первого было много пулов. Всех, кто работал рядом, - Президент знает и помнит!