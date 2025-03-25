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Вопросы взаимодействия должны быть решены. Лукашенко обсудил с Турчиным предстоящий визит в Россию
Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Обсудили взаимодействие с Москвой и предстоящий визит премьера в Россию.
"По поводу визита в Россию. Каранкевич (заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич - прим. ред.) присутствовал на переговорах. Он был главным лицом от правительства, излагал подходы, вопросы ставил, которые надо было бы решить с Россией. Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8 % и так далее", - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, Владимир Путин уже дал соответствующие поручения руководителю компании "Роснефть" Игорю Сечину.
"Я это говорю к тому, что все эти вопросы известны. Они были поддержаны на переговорах. И во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены", - подчеркнул глава государства.
"И ряд стратегических вопросов, по которым принималось решение. Надо посмотреть, как мы выполняем. Если есть какие-то недостатки с нашей или с российской стороны, чтобы это было отмечено. Что-то мы рассмотрим на Высшем госсовете Союзного государства, если это нужно. Но лучше это решить на уровне двух правительств, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому вот этот вопрос российский, который будет очень важным в ходе этого визита, надо решить, не затягивая и не откладывая в долгий ящик. Потому что решения все приняты, но у нас часто бывает "отложили, завтра решим". Уже времени нет, чтобы их откладывать".
Также Александр Турчин проинформировал Президента о состоявшемся телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Официальный визит нашего премьер-министра в Москву состоится 7 апреля.