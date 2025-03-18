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"Время Первого": официальная повестка рабочей недели, а также первые кадры подготовки к инаугурации

Доклад министра иностранных дел и премьера. Разговор с руководителями Могилевской области и перспективы развития.

Визит делегации Республики Сербской. Во Дворце Независимости на этой неделе было много обсуждений и внутренней повестки, и предстоящих выездов.

Официальная повестка и не только - главные события рабочей недели Президента в рубрике "Время Первого" покажем 23 марта в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

Время ПервогоАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси