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6 человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон
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В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет. Все 6 человек, находившихся на борту, погибли.
Среди жертв - глава испанского подразделения Siemens и его семья. Они совершали туристическую экскурсию. Вылетели из центра Манхэттена. Спустя 20 минут вертолет рухнул в реку Гудзон.
Трамп дал обещание - оперативно обнародовать причины случившейся катастрофы.
Вместе с тем в аэропорту Рейгана в Вирджинии произошло другое ЧП с участием двух самолетов. Один из них, двигаясь по посадочной полосе, крылом задел стоящий лайнер. В нем находились пять членов американского конгресса.