6 человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон

Среди жертв - глава испанского подразделения Siemens и его семья. Они совершали туристическую экскурсию. Вылетели из центра Манхэттена. Спустя 20 минут вертолет рухнул в реку Гудзон.

Вместе с тем в аэропорту Рейгана в Вирджинии произошло другое ЧП с участием двух самолетов. Один из них, двигаясь по посадочной полосе, крылом задел стоящий лайнер. В нем находились пять членов американского конгресса.