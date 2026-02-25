7 человек погибли при атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области

ВСУ атаковали Смоленскую область России. 7 человек погибли, не менее 10 получили ранения. Удар пришелся по химическому заводу Дорогобужского района.

Было использовано минимум 30 беспилотников. Повреждено само предприятие, здание пожарной части, а также автомобиль для тушения пожара.