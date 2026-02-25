Смотреть онлайнПрограмма ТВ
7 человек погибли при атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области

ВСУ атаковали Смоленскую область России. 7 человек погибли, не менее 10 получили ранения. Удар пришелся по химическому заводу Дорогобужского района.

Было использовано минимум 30 беспилотников. Повреждено само предприятие, здание пожарной части, а также автомобиль для тушения пожара.

В Краснодарском крае ФСБ России предотвратила теракт на военном аэродроме. Задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб должен был поджечь самолет.

