7 человек погибли при атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области
Автор:Редакция news.by
ВСУ атаковали Смоленскую область России. 7 человек погибли, не менее 10 получили ранения. Удар пришелся по химическому заводу Дорогобужского района.
Было использовано минимум 30 беспилотников. Повреждено само предприятие, здание пожарной части, а также автомобиль для тушения пожара.
В Краснодарском крае ФСБ России предотвратила теракт на военном аэродроме. Задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб должен был поджечь самолет.