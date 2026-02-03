Аферисты используют ИИ во время знакомств в соцсетях с женщинами

Тема телефонного мошенничества не теряет своей актуальности. В 2025 году Следственным комитетом выявлено более 14 тыс. мошеннических ресурсов, проблематика остается на контроле правоохранителей. Например, 3 февраля силовики еще раз придали резонанс этой острой проблематике. На пресс-конференции "Способы цифрового и телефонного мошенничества" правоохранители говорили не только о профилактике и защите от распространенных схем, но и назвали новые способы обмана белорусов, которые применяют аферисты. Например, использование искусственного интеллекта: во время знакомств в соцсетях женщинам представляются именами влиятельных людей - от миллиардеров до президентов различных стран.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec10017-66bd-4fa6-be76-9ad9bcc3f476/conversions/38e6102b-e3b1-4976-93db-1a8cd3fda23e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec10017-66bd-4fa6-be76-9ad9bcc3f476/conversions/38e6102b-e3b1-4976-93db-1a8cd3fda23e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec10017-66bd-4fa6-be76-9ad9bcc3f476/conversions/38e6102b-e3b1-4976-93db-1a8cd3fda23e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ec10017-66bd-4fa6-be76-9ad9bcc3f476/conversions/38e6102b-e3b1-4976-93db-1a8cd3fda23e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси:

"Характер и структура киберпреступности носит транснациональный характер. Наиболее распространенный способ - вишинг, когда звонки осуществляются участниками мошеннических колл-центров, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Основное правило таких организованных преступных групп - это работать по той стране, где не находишься и не работать в отношении потерпевших этой страны".

"В Республике Беларусь в прошлом году Следственным комитетом окончено производство с направлением в суд уголовного дела в отношении 55 участников международной преступной организации, в состав которой входило 8 связанных между собой колд-центров, которые дислоцировались в России, Беларуси, Киргизии, Казахстане, а также Испании, Кубе, Сербии и Украине", - рассказал Андрей Мотолько.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78091fb8-864f-4771-a979-971384558e4c/conversions/9cdba531-0e82-4f2e-ad11-7f7bed5c77cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78091fb8-864f-4771-a979-971384558e4c/conversions/9cdba531-0e82-4f2e-ad11-7f7bed5c77cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78091fb8-864f-4771-a979-971384558e4c/conversions/9cdba531-0e82-4f2e-ad11-7f7bed5c77cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78091fb8-864f-4771-a979-971384558e4c/conversions/9cdba531-0e82-4f2e-ad11-7f7bed5c77cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Мы взаимодействуем с банковским сектором. И благодаря системе информационного взаимодействия, которая на текущий момент у нас выстроена, есть возможность реагировать практически мгновенно на сообщения о совершенных киберпреступлениях в отношении наших граждан. Куда бы наши граждане не обратились, в любом уголке нашей страны есть возможность передать информацию в банковские учреждения для принятия соответствующих мер реагирования".