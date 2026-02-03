3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
Аферисты используют ИИ во время знакомств в соцсетях с женщинами
Тема телефонного мошенничества не теряет своей актуальности. В 2025 году Следственным комитетом выявлено более 14 тыс. мошеннических ресурсов, проблематика остается на контроле правоохранителей. Например, 3 февраля силовики еще раз придали резонанс этой острой проблематике. На пресс-конференции "Способы цифрового и телефонного мошенничества" правоохранители говорили не только о профилактике и защите от распространенных схем, но и назвали новые способы обмана белорусов, которые применяют аферисты. Например, использование искусственного интеллекта: во время знакомств в соцсетях женщинам представляются именами влиятельных людей - от миллиардеров до президентов различных стран.
Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси:
"Характер и структура киберпреступности носит транснациональный характер. Наиболее распространенный способ - вишинг, когда звонки осуществляются участниками мошеннических колл-центров, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Основное правило таких организованных преступных групп - это работать по той стране, где не находишься и не работать в отношении потерпевших этой страны".
"В Республике Беларусь в прошлом году Следственным комитетом окончено производство с направлением в суд уголовного дела в отношении 55 участников международной преступной организации, в состав которой входило 8 связанных между собой колд-центров, которые дислоцировались в России, Беларуси, Киргизии, Казахстане, а также Испании, Кубе, Сербии и Украине", - рассказал Андрей Мотолько.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
"Мы взаимодействуем с банковским сектором. И благодаря системе информационного взаимодействия, которая на текущий момент у нас выстроена, есть возможность реагировать практически мгновенно на сообщения о совершенных киберпреступлениях в отношении наших граждан. Куда бы наши граждане не обратились, в любом уголке нашей страны есть возможность передать информацию в банковские учреждения для принятия соответствующих мер реагирования".
"Существенную сложность не только в раскрытии, но и в минимизации негативных последствий указанных преступлений играет то, что граждане к нам обращаются через полгода после начала совершения преступления, - отметил Александр Рингевич. - Если мы анализируем инциденты, которые фиксируются в автоматизированной системе обработки инцидентов, то сумма материального ущерба, которая была причинена нашим гражданам и зафиксирована в указанной системе после обращения наших граждан с соответствующими заявлениями, составила чуть более 54 миллионов белорусских рублей".