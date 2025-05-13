Белорусские таможенники пресекли нелегальную схему ввоза морепродуктов из ЕС

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Схему незаконного ввоза группой лиц по предварительному сговору на территорию Евразийского экономического союза из Европейского союза красной рыбы и креветок пресекли сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

Как рассказали в ведомстве, ряд белорусских субъектов хозяйствования организовал перемещение продукции по поддельным ветеринарным сертификатам Дании. Для ввоза рыбной продукции неизвестного происхождения они привлекали перевозчиков прибалтийских республик. Установлено более 130 преступных поставок таких товаров. Оперативной таможней возбужден ряд уголовных дел в отношении группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, по статье "Контрабанда". Подозреваемыми признано 12 граждан Беларуси и Литвы. Максимальное наказание, которое преступники могут понести, - лишение свободы на срок до 10 лет. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий таможенники наложили арест на установленное имущество злоумышленников (автомобили и валюту) общей стоимостью более 800 тыс. руб.

Кроме того, Гродненской региональной и Оперативной таможнями по фактам представления недействительных документов при ввозе красной рыбы и креветок на общую сумму порядка 42 млн руб. к административной ответственности привлечено более 40 перевозчиков Литвы и Эстонии. Арестовано имущество в счет обеспечения уплаты штрафов не менее 4 млн руб.