Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы около 100 кг гашиша

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы в Беларусь около 100 кг гашиша. Перемещение крупной партии наркотика организовали литовцы и белорусы по предварительному сговору. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГТК.

"Опасное наркотическое средство разложили в 180 вакуумных упаковок и спрятали в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Местонахождение гашиша установили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". Туда транспортное средство с товаром "концентрированное грушевое пюре" прибыло для оформления. Для осмотра авто применили инспекционно-досмотровый комплекс. На полученной сканограмме и были установлены довложения", - отметили в таможенном ведомстве.

Проведенное экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области исследование вещества подтвердило, что это гашиш.

Таможенники установили организаторов преступной группы - двух литовцев. Также задержаны белорусы, они заключены под стражу.